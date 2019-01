Крахът на икономиката на Венецуела се задълбочава, вълната на насилие и беззаконие се разпространява и в съседните държави. Страната има най-големите доказани залежи от суров петрол. Но по-голямата част от населението буквално гладува и прибягва до отчаяни средства за препитание.

Тринидадските рибари сега се боят от венецуелските пирати, а контрабандистите от Венецуела разменят оръжие и наркотици не за пари, а срещу стоки от първа необходимост, пише Колин Фриман в Би Би Си (BBC).

В близкия до Венецуела Тринидад, рибарите излизат в морето с катери с мощни двигатели от 200 к. с., при условие, че са достатъчни и 75. Те не включват светлини, докато ловят риба, защото ги е страх да не бъдат нападнати от венецуелски пирати. При такава среща рибарите обикновено са ограбвани, по-рядко са отвличани.

Пирати в Карибско море не е имало от 300 години. Но сега вместо туристи, както в добрите времена в миналото, през 20 км, делящи Венецуела от Тринидат преминават морски разбойници.

Всичко започва преди 3 години, когато цените на петрола се сриват. Тогава централизираната икономика на Венецуела започва да изпитва недостиг средства за задоволяване на нуждите на населението. Първоначално проблем са единствено вносните храни и продукти. Но Николас Мадуро, наследникът на починалия от рак Уго Чавес, се опитва да разреши проблема като напечата пари. В резултат инфлацията във Венецуела бързо започва да се покачва и към края на 2018 г. вече 1,7 милиона процента. Стандартът на живот буквално се срива и дори временно стабилизиране на цените на петрола не може да спре спиралата на пропадане, по която се плъзга икономиката на страната.

Риболовът е традиционен отрасъл. При това от него се печели добре в богатите на улов тропически води. Но по времето на Уго Чавес рибната промишленост е национализирана и частните компании от този сектор се изнесоха от страната.

Така, докато държавата се разпада под натиска на икономическите проблеми, множество предприятия за преработка на рибни продукти спират да функционират и рибарите остават без работа.

Тези, които имат кораби или лодки започват да ги използват за други цели. А напоследък да се снабди човек с оръжие във Венецуела е твърде лесно. Такова може да се купи от военните срещу храна.

Мишени на новите пирати стават не големи кораби със скъпи товари, а рибарите от Тринидад.

Венецуелските пирати активно се занимават и с контрабанда на дрога и оръжие, които внасят в Тринидад, с което способстват за разгарянето на и без това ожесточените „уреждания на сметки“ между местни престъпни групировки.

В замяна на оръжията и наркотиците пиратите връщат във Венецуела пелени, ориз, растително масло и други основни стоки.

Rival drug gangs in Venezuela are hiring pirates to ensure supremacy over the waves as drug shipments head to Trinidad.https://t.co/DaJIOGcMsQ pic.twitter.com/k3hk3pgc1z