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Почти всеки пети у нас работи за чужда фирма

Над 411 000 души работят в компании под чуждестранен контрол

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

8 октомври 2026, 14:13
Почти всеки пети у нас работи за чужда фирма
Източник: istock

Почти всеки пети зает в бизнес сектора на България работи в предприятие, контролирано от чуждестранен собственик. Това показват последните налични данни на Евростат за 2023 г. за дейността на предприятията под чуждестранен контрол.

България – над средното за ЕС

През 2023 г. 18,7% от заетите в бизнес сектора на страната са работили в предприятия под чуждестранен контрол, или 411 020 души. Средният дял за ЕС е 15,5%, което поставя България с 3,2 процентни пункта над него.

Кои държави водят класацията

Най-висок е делът в Люксембург – 44,5% от заетите в бизнес сектора работят за компании с чуждестранен контрол. Евростат отбелязва, че страната има голям финансов сектор, който също се отличава със силно международно присъствие.

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Следват Словакия (28,0%), Чехия (27,5%), Ирландия (27,3%) и Румъния (26,9%). В съседна Румъния в такива фирми работят 1 301 612 души – почти всеки четвърти зает в бизнес сектора.

Според Евростат много от тези държави се характеризират с относително ниски разходи за труд и с голям брой заети в чуждестранно контролирани предприятия в преработващата промишленост, като собствениците често са от други страни от ЕС.

Големите икономики – под средното

При най-големите икономики в Съюза делът е чувствително по-нисък: 12,1% в Германия, 11,9% във Франция и 9,9% в Италия. Испания е на 15,5%, колкото е и средното за ЕС.

Същите държави са и сред тези с най-нисък дял на чуждестранните фирми в създадената добавена стойност: Франция (15,4%), Италия (17,4%), Гърция (17,7%) и Германия (18,2%). На другия полюс е Ирландия, където компаниите под чуждестранен контрол създават 71,3% от добавената стойност в бизнес сектора.

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Малко на брой, но с голяма тежест

В целия ЕС предприятията под чуждестранен контрол са едва 1,1% от всички активни фирми в бизнес сектора. В тях обаче работят 15,5% от заетите, а делът им в добавената стойност достига 24,0%.

Евростат обяснява тази разлика поне отчасти с размера им – чуждестранно контролираните компании по правило са значително по-големи от местните.

По брой предприятия Люксембург отново е на първо място – там 27,9% от всички фирми са под чуждестранен контрол. Следва Естония с 10,9%. Най-нисък е делът във Франция, Италия и Полша – по 0,1%.

Откъде идва капиталът

Над 60% от чуждестранно контролираните предприятия в ЕС се контролират от собственици от друга държава от Съюза. Според Евростат географската близост е важен фактор при решенията на инвеститорите.

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В Словакия 80,6%, а в Гърция 78,3% от тези фирми са под контрола на собственици от ЕС. Обратно, в Ирландия 73,2%, а в Малта 57,9% се контролират от извън Съюза. Сред собствениците извън ЕС най-много работни места в Европа осигуряват компаниите от САЩ.

Чуждите фирми и научните изследвания

През 2023 г. предприятията под чуждестранен контрол са осигурили 25,0% от разходите за научноизследователска и развойна дейност в промишлеността и строителството в 18 държави от ЕС с налични данни, както и 25,2% от персонала в тази сфера.

В Чехия, Ирландия, Унгария, Люксембург, Румъния, Словакия, Испания и Швеция чуждестранните компании отговарят за над половината от тези разходи.

Редактор: Маргарита Костадинова
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