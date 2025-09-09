Пенсиите в България и в Европа: Защо има огромни разлики и как живеят възрастните хора

Пари

По данни на Google Trends за последните три месеца у нас, търсенията на тема „пенсии“ бележат най-голям интерес около 1 юли, когато всички пенсии, отпуснати до края на 2024 г., се осъвремениха според швейцарското правило – с 8,6%

9 септември 2025, 08:19
Източник: iStock photos/Getty images

П енсионната система е един от най-чувствителните елементи на всяка държава. Тя отразява не само икономическото развитие, но и социалните приоритети на обществото.

В България темата за пенсиите е особено болезнена. Mнозина възрастни хора трудно свързват двата края, докато хората от същата възрастна група в Западна Европа често водят сравнително по-достоен и спокоен живот. Какви са причините за тези драстични различия и как това влияе върху ежедневието на пенсионерите?

Източник: iStock photos/Getty images

По данни на Google Trends за последните три месеца у нас, търсенията на тема „пенсии“ бележат най-голям интерес около 1 юли, когато всички пенсии, отпуснати до края на 2024 г., се осъвремениха според швейцарското правило – с 8,6%.

Данните сочат, че жителите на Търговище са търсили най-много информация по темата. След това се нареждат Разград, Стара Загора, Кюстендил и Ямбол.

В световен мащаб пък, според Google Trends, най-голям интерес за същия период от време е имало в Беларус, Русия, България, Казахстан и Молдова.

Размер на пенсиите – България срещу Европа

Средната пенсия в България през последните години варира около 700–800 лева (350–400 евро), като минималната достига малко над 600 лева (630,50 лв). В същото време средните пенсии в повечето държави от Западна и Северна Европа са в пъти по-високи, например над 1500 евро в Германия, 1600 евро във Франция и дори над 2000 евро в скандинавските страни.

Източник: iStock photos/Getty images

Разликата обаче не се дължи само на „щедростта“ на държавата, а на редица фактори:

    • Икономическо развитие - България остава една от най-бедните страни в ЕС, с ниска производителност и средни доходи.

    • Осигурителна култура - в много западни държави хората плащат по-високи социални вноски и имат дългогодишен трудов стаж, докато у нас често се е работило без пълни осигуровки.

    • Модел на пенсионната система - България разчита предимно на разходопокривния модел („днешните работещи издържат днешните пенсионери“), докато в други държави има силно развити капиталови и частни пенсионни фондове.

Източник: iStock photos/Getty images

Животът на пенсионерите – борба за оцеляване или достойни старини

За много български пенсионери месечният доход стига основно за храна, сметки и лекарства. Често възрастните хора са зависими от помощта на семейството си, а за почивка, културни събития или пътувания почти не може да става дума.

В същото време пенсионерите в редица европейски държави имат възможност да пътуват, да участват активно в обществения живот, да спортуват или да се занимават с хобита. Те разполагат с по-качествено здравеопазване и социални услуги, които улесняват живота им.

Социални и демографски последици

Ниските пенсии у нас имат отражение не само върху отделния човек, но и върху обществото:

  • Бедност и социална изолация – България е сред държавите с най-висок дял пенсионери под прага на бедността в ЕС.
  • Емиграция на младите – недоверието към пенсионната система кара мнозина млади хора да работят и да се осигуряват в чужбина.
  • Демографски натиск – застаряващото население и малкият брой работещи правят системата все по-нестабилна.
Източник: iStock photos/Getty images

Какво може да се промени?

Експертите посочват няколко възможни стъпки:

    • Реформи и по-добър контрол върху осигурителната система: ограничаване на сивата икономика и повишаване на събираемостта на вноските.

    • Насърчаване на допълнителното пенсионно осигуряване: развитие на втори и трети стълб (частни и доброволни фондове).

    • Икономически растеж: по-високите доходи и производителност в крайна сметка означават и по-високи пенсии.

    • Социални политики: целева подкрепа за най-уязвимите групи пенсионери (например самотно живеещи, хора с тежки заболявания).

Разликата между живота на пенсионерите в България и в Западна Европа е огромна и отразява неравномерното развитие на икономиките, социалните модели и обществените ценности. Докато за мнозина българи старините са време на лишения и несигурност, за голяма част от европейците този период е възможност за спокойствие и активен живот.

Истинският въпрос е дали България ще успее да изгради устойчива система, която да гарантира не просто оцеляване, а достойно съществуване за хората, дали най-добрите си години в труд и грижа за обществото.

Пенсиите в България и в Европа: Защо има огромни разлики и как живеят възрастните хора

