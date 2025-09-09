Жена, гледала „Титаник“ над 500 пъти, превърна апартамента си в копие на легендарния кораб

В ъпреки че са минали повече от 27 години от излизането на филма „Титаник“, за една жена все едно е било вчера, пише People.

Сара Бол обожава „Титаник“ и споделя, че е гледала филма „над 500 пъти“, като първоначално го е гледала с баща си, когато е излязъл за първи път по кината. Тя често е посещавала пътуващите изложби и дори като дете е носила огърлица, изработена от въглища от кораба, около врата си.

Сега, на 38 години, тя е отвела любовта си още една крачка напред, превръщайки апартамента си в "Титаник".

След като посетилa нюйоркското театрално преживяване „Sleep No More“ , което е частично изложба и частично интерактивно, Бол се зачудилa защо няма версия на „Титаник“. Вдъхновенa от преживяването, Бол решилa да създаде нещо, което да е вярно на оригиналния материал, но и интерактивно.

Първоначално тя планирала да украси апартамента си като Титаник за парти. Чувствайки обаче, че апартаментът никога не е напълно завършен, тя продължила да отлага партито, докато всичко не стане перфектно.

„Първоначално, преди месеци, без да записвам нищо от това, щях да направя парти, което така и не направих, защото никога не можах да завърша този апартамент“, казва тя. „Никога не съм искала да го покажа на никого, защото си мислех, че това не е достатъчно добро и че трябва да бъда по-добра.“

След като Бол постави плочки на тавана и пода, тя осъзна, че всъщност може да превърне целия си апартамент в почти пълно копие на известния кораб.

Бол документира непрекъснатия процес на превръщане на апартамента си в „Титаник“ в профила си в TikTok и Instagram, като понякога дори пита последователите си за мнение. Тя често публикува подробни описания на всяка стая, като е открила предметите, които е взела. Един от предметите, които първоначално са вдъхновили проекта, е модел на „Титаник“, подарен ѝ от баща ѝ за завършването на гимназията, който се намира в „стаята на потъването“.

Апартаментът разполага и с „стая айсберг“, а Бол е превърнала хола си в кафене Verandah, а спалнята ѝ е оформена по подобие на апартамент на кораб. Апартаментът разполага и с илюминатори, които е украсила със син плат, за да имитира океанската вода.

Бол купува повечето артикули онлайн, от места като eBay, Etsy и Amazon. Тя е закупила плочки, златна спрей боя, за да имитира златните детайли на кораба, винтидж костюми и рокли, както и предмети, които човек може да намери на лодка, като например контролни табла и превключватели. Бол дори си купила чанта от „Титаник“ от eBay, която е във формата на кораба.

Бол обича да се хвали с напредъка на апартамента си пред приятелите си, като понякога публикува видеоклипове с техните реакции онлайн.

Sarah Boll spent months turning her Chinatown two-bedroom into a delirious, playful tribute to the Titanic — the real one and the James Cameron movie. After sharing her process on TikTok, she’s ready to take it all down and move on to a new theme. https://t.co/pwP1NMZ21Q — New York Magazine (@NYMag) September 5, 2025

„Прекарах най-хубавото лято в живота си, правейки това. Просто наистина обичам да го правя“, подчертава тя. „Това ме направи наистина щастлива и стресирана, но щастлива.“

На въпроса колко пари е похарчила за проекта, тя признава, че „няма представа“.

„Много е, но не знам. Ако бях човек, който следи нещата, нямаше да го направя изобщо“, споделя тя. „Не мога да ги следя, защото не искам да знам. Това би ме спряло да правя това.“

Въпреки че Бол не е сигурна за точната сума, тя отбелязва, че най-скъпата ѝ творба, вдъхновена от „Титаник“ , е херувим, който е струвал 900 долара. По отношение на часовете, прекарани по проекта, тя споделя, че е „много“, но отново „не може да оцени“.

‘Titanic’ superfan transforms NYC apartment into replica of doomed ship https://t.co/mEYWOXTdsB — New York Daily News (@NYDailyNews) September 6, 2025

Освен „защо“ прави това, Бол споделя, че повечето хора не разбират „как“ го прави в жилище под наем.

„Всичко това е удобство за наемателите, което хората не разбират“, споделя тя. „Получих многобройни коментари и след това се притесних, че хазяинът ми може да види вещите ми. Трябваше да проявя креативност, защото таванът също е изцяло от цимент. Всичко трябва да бъде залепено с тиксо. Хората не могат да проумеят, че всичко това е тиксо и е арт проект.“

Бол знае, че партито трябва да приключи в даден момент и след това ще трябва да свали декорациите на тема кораби.

„Бих искала да го изложа на показ и да го поставя някъде, където хората да могат да минават. Но също така обичам да го използвам като тема за апартамент, защото е толкова странно“, добавя тя. „Колко яко би било, ако мога да построя импровизиран апартамент и след това да сложа нещата от „ Титаник“ там, за да могат хората да го преживеят?“

Бол разкрива в профила си в социалните мрежи, че след като свали вещите си от „Титаник“ , иска да проектира апартамент в стил „Магьосникът от Оз“ .

„Не знам колко дълго ще продължи това, но в крайна сметка трябва да сменя темата“, признава тя.