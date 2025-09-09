Технологии

Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение

Сред десетките мотивирани участници, три лица изпъкват със своите истории и смелост да излязат извън зоната си на комфорт

9 септември 2025, 11:40
Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение
Източник: Vivacom

Л ятото във Vivacom носи не само топлина, но и нов заряд от енергия, идеи и млади хора с амбиции. За 22-ри път телекомът провежда Лятната си стажантска програма - тази година в нея участват 53 стажанти, които се потопят в реални бизнес проекти и работят рамо до рамо с опитни професионалисти. Всеки от тях има своя ментор, които ще бъдат техните опорни точки и вдъхновители през целия път.

Сред десетките мотивирани участници, три лица изпъкват със своите истории и смелост да излязат извън зоната си на комфорт.

Никола Спасов - студент с амбиция да остави следа, е част от отдел „Управление на процеси и проекти“. Любопитството му да види отблизо как функционират мащабните процеси във Vivacom го довежда тук. „Желая да усвоя добрите практики в управлението на процеси и проекти, да развия уменията си за ефективна комуникация и координация между различните отдели, както и презентационните си умения“, споделя Никола. Още в първите седмици прилага наученото - обученията по презентационни умения му помагат да представи дейността на отдела си по-уверено. Ако може да реализира свой проект във Vivacom, би избрал да осигури интернет в отдалечени райони, за да отвори вратата към образование и телемедицина за всички.

Мила Балканджиева е трети курс в Американския университет в България, специалност „Политически науки и международни отношения“ и „Бизнес администрация“ със специализация Маркетинг. Стажът ѝ в отдел „Корпоративни продажби - Бизнес клиенти“ е сбъдната цел, постигната след преодоляване на личните ѝ притеснения. „Интересно, изграждащо, вдъхновяващо преживяване“ - така описва опита си. Една от най-големите ѝ победи е симулирана среща с „клиент“, в която трябва да представи Vivacom и да предложи решения. „Това беше излизане от зоната ми на комфорт, но ми даде ценни тактики и увереност, че мога да се справя“, казва тя.

Калоян Никифоров, студент по „Телекомуникации“ в Техническия университет - София, стажува в отдел „Поддръжка на мрежово оборудване“. За него най-големите уроци идват от предизвикателства - работа на височина (върху покриви на сгради и комуникационни кули) и публични презентации. „Научих се да се доверявам на екипа и да преодолявам страховете си. Разбрах, че реалното развитие започва извън зоната на комфорт“, споделя Калоян. За него стажът е обогатяващ, динамичен и вдъхновяващ - комбинация, която не само го подготвя за професията, но и му дава увереност в собствените сили.

Техните истории са само три от петдесет и три. Но всички те показват, че Лятната стажантска програма на Vivacom е много повече от временно работно преживяване - тя е стартова площадка за кариерен полет, място за учене и вдъхновение, където ментори и млади таланти заедно създават бъдещето на телекомуникациите.

Всичко от днес

