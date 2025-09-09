Дан Браун представи новия си роман

А мериканският писател Дан Браун, автор на световния бестселър „Шифърът на Леонардо“, пусна в продажба най-новия си трилър „Тайната на тайните“ едновременно на 16 езика. Романът, обемист близо 700 страници, бележи завръщането на Браун осем години след последната му книга „Произход“.

THE SECRET OF SECRETS – The new Robert Langdon thriller arrives September 9, 2025 pic.twitter.com/6gmZqYrQ2f — Dan Brown (@AuthorDanBrown) January 29, 2025

„Това е най-сложният и амбициозен роман, който съм писал досега“, заяви Браун. Според издателя Penguin Random House, новата книга съдържа всички отличителни белези на автора - кодове, изкуство, история, религия и модерна наука - вплетени в динамичен сюжет. Подготовката за издаването е протекла при строга конфиденциалност, за да се избегнат течове.

Браун, на 61 години, започва промоционалното си турне във вторник в Ню Йорк, което ще обхване 12 държави в рамките на месец. The New York Times оцени романа положително, но отбеляза „прекалено напрегнатата му и свръхдинамична структура“, докато The Guardian го нарече „абсолютна литературна нелепост от началото до края“.

След скромен старт с две малко забелязани книги, Дан Браун се превърна в един от най-продаваните автори в света през 2003 г. благодарение на „Шифърът на Леонардо“ - роман, който преплита тайната за предполагаемите потомци на Исус, картината „Мона Лиза“ и масонството. Издателят Penguin Random House съобщава, че Браун е продал над 250 милиона копия от своите книги в 56 езика.