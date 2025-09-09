Свят

Силно земетресение край гръцкия остров Евия, разлюля и Атина

Трусът е бил усетен 27 минути след полунощ във вторник

9 септември 2025, 11:41
Силно земетресение край гръцкия остров Евия, разлюля и Атина
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разлюля югозападното крайбрежие на остров Евия, вторият по големина в Гърция, разтърсвайки столицата Атина, югозападно от епицентъра на труса, пише Ekathimerini.

Няма данни за пострадали или материални щети.

Трусът е бил усетен 27 минути след полунощ местно време във вторник, като постепенно е набирал сила.

В автоматичната си оценка, Институтът по геодинамика, базиран в Атина, обяви, че земетресението е станало на пет километра северозападно от град Неа Стира, на дълбочина само 13,6 километра.

Стергиос Циркас, кмет на Маратонас, заяви, че трусът "е бил много силен", но засега няма съобщения за щети.

Кметът на Каристос, град в южната част на Евия, също потвърди, че няма данни за нанесени поражения.

Гърция земетресение Атина
Последвайте ни
Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Властите премахват новия графит на Банкси, който шокира Лондон

Властите премахват новия графит на Банкси, който шокира Лондон

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, МВР излезе с позиция

Случаят с боя на шефа на полицията в Русе: „Да, България“ настоя за оставки, МВР излезе с позиция

Съпругът на Кристин Кабот разкри истината за скандала с изневярата на концерта на Coldplay

Съпругът на Кристин Кабот разкри истината за скандала с изневярата на концерта на Coldplay

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

pariteni.bg
Skoda Vision O показва умното бъдеще на Octavia, а Epiq ще постигне ценови паритет с ДВГ

Skoda Vision O показва умното бъдеще на Octavia, а Epiq ще постигне ценови паритет с ДВГ

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внимание! Фалшиви лекарства за диабет и отслабване заливат онлайн мрежата

Внимание! Фалшиви лекарства за диабет и отслабване заливат онлайн мрежата

България Преди 3 минути

Кой носи отговорност за свободното разпространение на опасните продукти и какво да знаят пациентите, за да се предпазят от тях

Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение

Младите таланти на Vivacom: Три истории за смелост, развитие и вдъхновение

Технологии Преди 46 минути

Сред десетките мотивирани участници, три лица изпъкват със своите истории и смелост да излязат извън зоната си на комфорт

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Животните са нанесли сериозни щети и на овощни насаждения

<p>Рейтингът на Макрон рухва</p>

Падането на правителството поставя Макрон на изпитание като никога досега

Свят Преди 1 час

Макрон залага надеждите си на центристки алианс, който да съкрати публичните разходи: задача, в която досега всички негови премиери се провалиха

Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б

Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б

Свят Преди 1 час

Франция е имала четирима министър-председатели за по-малко от две години

<p>Ръст с 30% на заразените с COVID-19 за седмица&nbsp;</p>

Проф. Ива Христова обяви 30% ръст на заразените с COVID-19 за седмица

България Преди 1 час

Очаква се случаите скоро да се удвоят, а пикът на вълната се очертава в края на септември

Заявките на есента! 

Заявките на есента! 

Малките неща Преди 2 часа

Септември е новият януари: малките обещания, които наистина можем да спазим

Двама нови зам.-кметове се присъединяват към екипа на Столичната община

Двама нови зам.-кметове се присъединяват към екипа на Столичната община

България Преди 2 часа

Това са Георги Клисурски и Стефан Дъров

<p>Израел призова за пълна евакуация на град Газа</p>

Преди разширяване на военната операция: Израел призова за пълна евакуация на град Газа

Свят Преди 2 часа

Нетаняху отбеляза, че планира да разруши най-малко 50 "терористични кули", които според него се използват от "Хамас"

Апелативен съд потвърди: Тръмп дължи 83 млн. долара на журналистка за клевета

Апелативен съд потвърди: Тръмп дължи 83 млн. долара на журналистка за клевета

Свят Преди 2 часа

Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години

"Аспарух 2025": Институции обединяват сили за мащабно спасително учение

"Аспарух 2025": Институции обединяват сили за мащабно спасително учение

България Преди 2 часа

Целта на учението е повишаване на готовността и координацията между институциите при възникване на морски инцидент

Посрещаме шампиона от US Open Иван Иванов на родна земя

Посрещаме шампиона от US Open Иван Иванов на родна земя

България Преди 2 часа

Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев

,

10 загинали и над 60 ранени: Влак се вряза в автобус в Мексико

Свят Преди 2 часа

Според очевидци, натовареният трафик е причината шофьорът да не може да премине през прелеза навреме

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Любопитно Преди 3 часа

Те обсъждат впечатленията си от новите участници и споделят кои играчи според тях имат потенциал да стигнат до финала

<p>Какво да ядем и видим в страната на шарените къщи и скандинавската кухня?&nbsp;</p>

БезГранично: Дания - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 3 часа

Ръководство за българския турист в Дания

Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

Свят Преди 3 часа

Той заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в бразилската столица

Всичко от днес

От мрежата

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

35 години по-късно: Вижте снимки от сватбата на Орлин Горанов и Валя

Edna.bg

Антоанет Пепе се омъжи: Вижте първия сватбен танц на младоженците (ВИДЕО)

Edna.bg

Посрещаме шампиона от US Open на родна земя

Gong.bg

Холивудски звезди разкриха връзката си от първия ред на US Open

Gong.bg

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Повдигат по-тежко обвинение на задържания

Nova.bg

Незаконни фалшиви лекарства за диабет и за отслабване в онлайн мрежата

Nova.bg