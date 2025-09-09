Охранителни камери показват падащи бутилки вино при труса край Атина, земетресението изплаши жителите на Евия

Б утилки вино паднаха от рафтовете в супермаркет на остров Евия, докато земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер разтърси района, а жителите усещаха труса и споделяха притесненията си. „Земетресението продължи дълго и бяхме много притеснени. За първи път усетихме толкова силен трус в нашия район“, каза местен жител на Неа Стира пред държавния телевизионен канал ERT, докато някои семейства избраха да прекарат нощта на открито от предпазливост.

Земетресението бе усетено и в Атина.

Силно земетресение край гръцкия остров Евия, разлюля и Атина

Трусът бе регистриран в 00:27 часа, на пет километра северозападно от село Неа Стира, на дълбочина 13,6 километра, съобщава Институтът по геодинамика в Атина. Земетресението е усетено и в Атина, както и в по-отдалечени райони на острова, пише Еkathimerini .

„До момента са регистрирани поне 15 вторични труса с магнитуд до 2,7. Вероятно става въпрос за основното събитие, но трябва да изчакаме как ще се развие сеизмичната серия“, заяви проф. Ефтимиос Лекас, геолог и председател на Организацията за планиране и защита при земетресения, пред ERT.

Той увери, че „няма причина за безпокойство. Това е район, който въз основа на исторически и инструментални данни обикновено не поражда по-силни земетресения. Наблюдаваме ситуацията, но абсолютно няма причина за тревога.“

Към момента не са съобщени значителни щети. Пожарната служба е изпратила патрули в южната част на Евия и източна Атика, а два екипа на EMAK са в готовност за реакция, ако е необходимо.

Видеозапис от охранителна камера в супермаркет показа как някои бутилки вино падат от рафтовете по време на земетресението, символично илюстрирайки силата на труса, който разтърси спокойствието на местните жители.