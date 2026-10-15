Внимание: Фалшиви имейли от името на НАП крадат пароли за електронни пощи

Националната агенция за приходите (НАП) предупреди, че се разпространяват фалшиви електронни съобщения с подвеждащо съдържание, които имитират официална комуникация от агенцията.

От НАП подчертават, че тези съобщения не са изпратени от тях. Имейлите съдържат зловредни връзки, които пренасочват към фалшиви страници с цел кражба на потребителски имена и пароли за електронни пощи.

НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли

Агенцията съветва гражданите винаги да проверяват адреса на изпращача при получаване на подобни съобщения, да не отварят линкове в подозрителни писма и да не въвеждат лични данни, потребителски имена или пароли на неофициални страници.

Източник: НАП

Ако вече сте въвели данните си във фалшива страница, от НАП препоръчват незабавно да смените паролата за електронната си поща от сигурно устройство.