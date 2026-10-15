Внимание: Фалшиви имейли от името на НАП крадат пароли за електронни пощи

Националната агенция за приходите (НАП) предупреди, че се разпространяват фалшиви електронни съобщения с подвеждащо съдържание, които имитират официална комуникация от агенцията.
От НАП подчертават, че тези съобщения не са изпратени от тях. Имейлите съдържат зловредни връзки, които пренасочват към фалшиви страници с цел кражба на потребителски имена и пароли за електронни пощи.
НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли
Агенцията съветва гражданите винаги да проверяват адреса на изпращача при получаване на подобни съобщения, да не отварят линкове в подозрителни писма и да не въвеждат лични данни, потребителски имена или пароли на неофициални страници.
Ако вече сте въвели данните си във фалшива страница, от НАП препоръчват незабавно да смените паролата за електронната си поща от сигурно устройство.