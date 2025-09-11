Пари

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Според премиера членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз

11 септември 2025, 12:12

П олемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и социален въпрос. Това каза в Благоевград премиерът Росен Желязков по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Според Желязков членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз (ЕС).

"Още от момента, в който нашето правителство заяви желание за извънреден конвергентен доклад, към онзи момент с разбирането, че сме постигнали критериите за конвергенция, което впоследствие беше потвърдено и от Европейската комисия (ЕК), Европейската централна банка (ЕЦБ) и от Еврогрупата, темата за еврото стана предмет на сериозен политически дебат. Всъщност може да се каже, че еврото в един период от време беше "черешката на тортата" на политическия дебат", добави той.

Премиерът посочи, че с приемането на еврото България ще стане част от близо 400-милионен пазар. "Ние няма да приемем чужда валута, ние приемаме нашата европейска валута, която ще позволи на България да е по-пълноценна като участник в единния европейски пазар", посочи още Желязков.

Сред ползите от приемането на еврото той изтъкна стабилност и предвидимост.

"Единната валута намалява валутните рискове. По-ниските трансакционни разходи - това ще го усети всеки, който активно търгува и участва в стопанския оборот", допълни министър-председателят.

По думите му икономическата интеграция по никакъв начин не трябва да остава по-назад като аргумент. "Тя насърчава интеграцията между страните членки и в голяма степен намалява различията, които така или иначе в Европа съществуват не по други, а по исторически и географски причини", коментира още Росен Желязков.

"Знаете, че една е икономиката на Германия, на Нидерландия, различни са икономиките на Гърция и Италия, но всяка една от тях, бидейки част от еврозоната, показва своята виталност", допълни премиерът.

Той припомни гръцката криза и добави, че ако Гърция тогава не е била част от еврозоната, тогава "събитията щяха да се развият по коренно различен начин".

"В момента, благодарение на всички механизми, които съществуват в зоната, които бяха научени като уроци след финансовата и дълговата криза, а и уроците, които научихме от ковид кризата, показват, че еврозоната е много по-витална и много по-добре защитава от предизвикателства страните членки", каза още министър-председателят.

Росен Желязков посочи още, че има и други предимства от членството на България в еврозоната, които могат да бъдат разгледани и като предизвикателства. Той даде за пример финансовата дисциплина. "Тя е предимство, защото позволява при балансирането на публичните финанси да не се стига до изкушения от натрупване на дълг и дефицит, който винаги показва, че разходите изпреварват приходите, основно по политически съображения", коментира Желязков.

По думите му в еврозоната финансовата дисциплина е ясно дефинирана с конкретни тавани, но представлява предимство и предизвикателство за всяка страна членка.

"Еврозоната винаги дава възможност за политическа стабилност, но в случаи дори като нашия, може да доведе до политическа стабилност, когато е част от политическия дебат", посочи премиерът. По думите му членството в еврозоната е важен атестат за инвестиционната привлекателност на страната. "Възможността за целенасочени инвестиции в регионите се насърчават от това, че еврото е паспортът за това, че страната покрива други критерии", добави Росен Желязков.

Министър-председателят добави, че има и много предизвикателства, свързани с икономическата неравнопоставеност между държавите, с фискалната дисциплина, с трудностите пред политическата интеграция на страните членки.

Росен Желязков посочи, че има много теми, които влияят на икономическото развитие в ЕС. По думите му в доклада на Марио Драги за конкурентоспособността на Европейския съюз са адресирани проблемите, които стоят пред Съюза - ниската конкурентоспособност, някои неправилно формулиране политики, които са допринесли за това, теми, свързани с производителността в Съюза, неравнопоставеността между отделните държави и регионите, теми, свързани със сигурността в Европа. "Всичко това показва, че в новата геополитическа среда трябва да се намират правилни политически решения, които не са реактивни на проблемите, които ни съпътстват в днешния ден, а трябва да се гледа доста по-напред", коментира Желязков.

"С членството на България в еврозоната нашият поглед е по-напред. Ние си даваме ясно сметка, че този процес, който ще бъде нелек и в голяма степен трябва да бъде управляван с всички механизми, с които разполага държавата и като превенция, и като санкция, не носи висок политически имидж, но то е за доброто на всеки един българин", заяви министър-председателят.

"Дългосрочните ползи са много по-големи от краткосрочните пиар акции, с които определени политически сили се опитват да обяздят страховете на хората. Смисълът на тези информационни кампании е да се преодолеят страховете на обикновените граждани от процеса на въвеждане на еврото. След една година по съвсем различен начин ще се гледа на този изминал период", добави още Желязков.

"Системите на страната са подготвени, финансовите системи също, банковият и небанковият финансов сектор е готов. Имаме всички предпоставки за това процесът да премине плавно", каза Росен Желязков.

"За целта е важна политическа стабилност, която правителството прави всичко възможно да осигурява", увери премиерът.

"Политическият дебат е важен коректив за политиките, но не трябва да се превръща в самоцел за деструктивност и политическа ентропия, чиято единствена цел е да няма редовно правителство, да има турбуленция, системите да не работят правилно, да има несигурност във функционирането на публичния сектор", категоричен е министър-председателят.

"Ние ще положим максимално всички усилия, в това число със стабилна парламентарна подкрепа, за да създаваме всички предпоставки за нормално функциониране на държавата", увери Желязков.

Източник: Петра Куртева, Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова    
Желязков евро България еврозона
