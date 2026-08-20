Деца с безплатни карти плащат билет в друг град

Проблемът засяга най-вече електронните карти, чиито данни не могат да бъдат проверени от транспортната система на друга община.

Д ете има електронна карта за безплатно пътуване, издадена в една община, но при пътуване в друг град тя не може да бъде проверена от местната транспортна система. В резултат се стига до случаи, в които децата са принуждавани да купят билет, а ако нямат пари - да слязат от превозното средство.

За този проблем сигнализира омбудсманът Велислава Делчева, която е сезирала министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Повод са жалби, постъпили в институцията.

Проблемът е най-видим при електронните карти. Част от данните, нужни за проверка на правото на безплатно пътуване, не са изписани върху самата карта, а се пазят във вътрешната система на общината, която я е издала. Когато детето пътува в друга община, местният превозвач на практика няма как да провери валидността ѝ.

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На места от родителите се изисква да отидат до местен пункт и да извадят още една карта, въпреки че детето вече има документ по държавен образец. Има и ограничения, свързани с постоянния или настоящия адрес.

Според омбудсмана така едно и също право се прилага по различен начин в отделните общини.

Делчева припомня, че според заповед на министъра на транспорта децата от 7 до 14 навършени години пътуват безплатно във вътрешноградския транспорт в цялата страна с карта по утвърден образец или с електронна карта.

Тя препоръчва Министерството на транспорта да предприеме действия за премахване на нормативните, административните и технологичните пречки.

Сред предложенията е да се уточнят правилата така, че дете, което вече има карта по държавен образец, да не бъде карано да получава допълнителен местен документ. Омбудсманът предлага и създаване на национални стандарти за електронните карти, за да могат те да се разпознават и проверяват от валидаторите в цялата страна.

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Предлага се още Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да проверява практиките на общинските превозвачи и да реагира при установени незаконни ограничения.

Делчева подчертава, че безплатното пътуване е право, гарантирано от държавата, и не трябва да бъде ограничавано чрез местни правила, изисквания за адресна регистрация или отказ да бъде призната карта по национален образец.

„Лишаването на едно дете от право на транспорт поради софтуерни или адресни несъответствия е пряко засягане на неговия интерес и социални права“, посочва омбудсманът.