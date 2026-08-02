Нападнаха и изпотрошиха автобус на градския транспорт в София, шофьорът е ранен

Т ежък инцидент с градския транспорт в столицата стана тази вечер в квартал „Христо Ботев“. Група нападна и изпочупи автобус на градския транспорт, научи NOVA.

Информацията за вандалския акт бе официално потвърдена от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Източник: NOVA

От Спешна помощ казаха за NOVA, че мъж е започнал да чупи стъклата на автобуса, при което е пострадал шофьорът. Той е откаран в лицево - челюстната хирургия на „Пирогов”. Нападателят е прегледан от друг екип на Спешна помощ, но няма наранявания и е оставен в Първо районно.

Първоначално са арестувани двама души, но единият е освободен. Задържан остава 17-годишен младеж.

В района продължава да има засилено полицейско присъствие, като криминалистите извършват оглед на щетите и изясняват мотивите за бруталната проява.