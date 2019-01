Екстремната топлинна вълна в Австралия доведе до смъртта на повече от 90 диви коне.

Рейнджъри намериха мъртви и умиращи животни в пресъхнал воден басейн край Алис Спрингс. Около 40 от животните вече били починали от дехидратация и глад. Останалите умрели буквално пред очите на отчаяните хора.

Рейнджърите планират да убият в съседни райони още около 120 коне, маймуни и камили, които загиват в жегата и няма как да бъдат спасени.

Австралия преживява екстремна топлина вълна, която чупи историческите рекорди за жега на целия континент.

Властите предупреждават хората по възможност да не излизат от домовете си и да намалят до минимум физическата си активност. Предупреждението е в сила най-вече за уязвимите групи от населението – старите, хронично болните и децата.

Безпрецедентната жега порази и други видове, обитаващи Австралия. Хиляди прилепи загинаха в Нов Южен Уелс, където по принцип температурите рядко надхвърлят 30 градуса. А около милион риби измряха в реки и езера заради спада на нивата на водните басейни и недостиг на кислород във водата, предизвикан от горещото време.

Температурите в Алис Спрингс се задържат над 42 градуса по Целзий от почти две седмици. Това е с над 6 градуса повече от средното ниво за януари, посочват от Австралийското бюро по метеорология. В град Аделаида температурата на сянка достигна 46,2 градуса, счупвайки исторически рекорд за най-горещо време, отбелязан през 1939 г.

Сегашната топла вълна беше предшествана от друга такава, по време на която бяха регистрирани 5 от 10-те най-горещи дни в историята на Австралия.

„Промените в климата реално и действително ни застигнаха и очакваме тези извънредни ситуации да се появяват с все по-голяма честота”, коментира пред Би Би Си (BBC) Дейвид Рос, директор на Централния поземлен съвет. „Никой не е наистина подготвен и обезпечен, за да им отговори”.

Dozens of wild horses die of thirst in Australia's heatwave https://t.co/ugTFXZiWPF pic.twitter.com/opm8sGMjee