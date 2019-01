Само за два дни през ноември рекордната жега в северната част на Австралия унищожи почти една трета от гигантските очилати прилепи лисици в страната. Плодоядните животни не успяват да оцелеят при продължително задържане на температурите над 42 градуса по Целзий.

Те буквално падали с хиляди от дърветата, които обитават. Учените описват станалото като бедствие от „библейски мащаб”.

Според събраната досега информация от изследователи от университета „Западен Сидни” измрелите очилати прилепи лисици за въпросните два дни – 26 и 27 ноември са 23 000. Но тъй като не всички местообитания са обследвани, възможно е броят им да е 30 000.

Нещо повече, проблемът при този вид е виден, тъй като прилепите често живеят в близост до населени места. Общият им брой в Австралия е бил около 75 000. Други видове може да са били засегнати по-тежко.

Учените посочват, че няма данни от колонизирането на континента през XVIII век насам за подобно бедствие.

До сега състоянието на популацията от този вид прилепи, който се намира в Червената книга, се оценяваше като стабилно, но „пораждащо загриженост”.

Подобни температурни аномалии не са обичайни за района на местообитание на тези летящи бозайници. Той се намира в североизточната част от страната и поради близостта му до екватора, температурите там рядко се качват над 30 и рядко падат под 10 градуса по Целзий.

Government inaction for threatened flying foxes is beyond a joke. A recovery plan that could help stop these mass deaths is 12 years overdue! HSI nominated the spectacled #flyingfox to be uplisted to endangered in 2015 - a decision has been delayed 3 times.https://t.co/lisonRe7HK