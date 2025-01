Звездните бебета, които се родиха през 2024г.

И зминалата 2024 г. беше белязана от политически вълнения, но тя беше и една от най-радостните за следните известни личности, които станаха родители.

Звездите споделиха чудесните новини с милиони почитатели, а изборът им на имена за най-новите попълнения на семейството варира от класически до чудати.

Ето и звездните бебета в Холивуд, които се родиха тази година:

Ашли Тисдейл

Бившата детска звезда на Disney Channel Ашли Тисдейл, 39 г., сподели първите снимки на новородената си дъщеричка Емерсън, след като я роди на 6 септември. „Емерсън ти си всичко 🦋 не мога да повярвам, че вече е минал месец“, написа звездата от „Училищен мюзикъл“, заедно със снимки от първите дни на малката Емерсън. Тя сподели трогателна снимка на дъщеря си Юпитер, 3 г., която нежно целува по-малката си сестра.

Логан Пол

На 30 септември американският Youtuber, кечист и инфлуенсър Логан Пол, 29 г., и датският модел Нина Агдал, 32 г., посрещнаха първото си дете. Двойката обяви новината в публикация в Instagram с милионите си последователи.

Ванеса Морган

Това лято звездата от Ривърдейл Ванеса Морган, 32 г.,сподели вълнуващата новина с публикация в Instagram рано сутринта в четвъртък. „Кая Отъм Скай. Родена на 27 юли", написа тя заедно с поредица от очарователни снимки на младото си семейство. Кая е второто дете на Морган.

Афшан Азад-Кази

Звездата от Хари Потър Афшан Азад-Кази, 36 г.,сподели, че е родила второто си дете това лято. Актрисата, която играе ролята на Падма Патил в емблематичния филмов франчайз, обяви в социалните медии, че е посрещнала второто си дете.

Минди Калинг

Калинг, звездата от "Офисът", сподели щастливата новина на 24 юни, което беше и нейният 45-ти рожден ден, като написа на страницата си в Instagram, че е родила момиченце на име Ан през февруари.

"Тя е най-добрият подарък за рожден ден, който някога съм си представяла", пише Калинг. "Когато нещата са трудни, когато и да се отклоня към цинизма, трите ми деца са толкова страхотно напомняне за чистата радост в живота ми".

Mindy Kaling shares heartwarming album of baby Anne's first July 4th... after revealing she secretly welcomed third child in FEBRUARY https://t.co/R9iLQLNUi9 pic.twitter.com/zaeXvULWUd