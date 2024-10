Жизел Бюндхен е бременна! Очаква бебе №3 от новия си мъж

44-годишната Жизел Бюндхени 37-годишният ѝ приятел Хоаким Валенте очакват първото си общо дете, третото за Бюндхен, потвърди близък до модела.

„Жизел и Хоаким са щастливи за тази нова глава в живота си и с нетърпение очакват да създадат спокойна и любяща среда за цялото семейство“, казва източник.

Бюндхен се среща с инструктора по джиу-джицу от юни 2023 г.

Бебето им ще се присъедини към сина на Бюндхен - Бенджамин Рейн, 14 г., и дъщеря ѝ Вивиан Лейк, 11 г., които тя споделя с бившия си съпруг Том Брейди.

Бюндхен, която беше ангел на Victoria's Secret от 1999 до 2006 г., забележително отсъстваше от модното шоу на Victoria's Secret 2024, което се проведе на 15 октомври, въпреки завръщането на редица предишни ангели.

Бюндхен и Валенте са забелязани за първи път заедно през ноември 2022 г., когато двойката посещава Provincia de Puntarenas (провинция, разположена на брега на Коста Рика) с децата.

След като първоначално отрича романтична връзка с треньора си, по-късно между двойката разцъфтява любовна връзка, а през февруари 2024 г. източник потвърждава, че Бюндхен и Валенте са заедно от юни 2023 г.

През юни 2024 г. близък до Бюндхен каза, че супермоделът е „разцъфнал“ след раздялата си с Брейди.

