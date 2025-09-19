Любопитно

Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара

19 септември 2025, 06:44
Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара
Източник: Getty Images

Д жун Гейбъл, 80-годишната актриса, най-известна с ролята си на Естел, агентката на Джоуи Трибиани в хитовия ситком „Приятели“, е на път да обяви за продажба апартамента си в Манхатън за 1 милион долара, съобщава Gimme Shelter, съобщи The Post.

Нещо повече: Гейбъл, номинирана за награда „Тони“ актриса, е наследила жилището от друг актьор от „Приятели“, покойната Алис Дръмонд, според брокерската компания. Дръмонд почина през 2016 г. на 88-годишна възраст.

Дръмонд, която също беше номинирана за награда „Тони“, веднъж изигра бабата по майчина линия на Рос и Моника Гелър, Алтея, в епизод на „Приятели“, наречен „Онзи, в който баба умира два пъти“. Това беше единственият път, когато Дръмонд се появи в обичания сериал от 90-те. Театралната и екранна актриса беше известна и с ролите си на странни телевизионни и филмови герои, като Алис, библиотекарката в началната сцена на филма от 1984 г. „Ловци на духове“. Тя се появи и във филми като „Пробуждания“, „Съмнение“ и „Ейс Вентура: Детектив за домашни любимци“.

Гейбъл, който е бил приятел на Дръмонд и изпълнител на нейното завещание , е собственик на апартамента от 2018 г., според регистрите на имота.

Апартаментът с две спални и две бани се намира на адрес 351 E. 50th St., пететажна градска къща с асансьор между Първо и Второ авеню, построена през 1900 г. Разполага със собствена градина.

С площ от 86 квадратни метра, жилището е застроено с отворена всекидневна и трапезария с открити тухли и декоративна камина. Големи стъклени врати се отварят към очарователната градина - перлата в короната на дома.

С площ от около 46 квадратни метра, това открито градинско пространство е идеално място за забавления и хранене на открито.

Главната спалня е с открити тухли, декоративна камина, голям гардероб и самостоятелна баня, докато задната спалня се гордее с три големи прозореца, ограждащи зеленото пространство.

Има също кухня с прозорци и дървени подове навсякъде.

Брокерите ще бъдат Клаудия Саез-Фром и Марк Дейвид Фром от Douglas Elliman.

А топ 10 на най-цитираните фрази от "Приятели" можете да си припомните в нашата галерия.

[gallery]14883[/gallery]
 

 

Източник: New York Post    
Джун Гейбъл Приятели сериал Апартамент в Манхатън Недвижими имоти Алис Дръмонд Актриса Награда Тони Естел Ловци на духове филм Продажба на жилище
