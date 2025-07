Ема от „Приятели“ днес: Историята на момичетата, изиграли бебето на Рейчъл

П рез десетте години, в които емблематичният сериал „Приятели“ се излъчваше, сюжетът му предложи безброй неочаквани обрати — от изненадващата връзка между Моника и Чандлър в Лондон до краткотрайния романс между Рейчъл и Джоуи.

Сред най-големите шокове за зрителите беше не само новината, че героинята на Дженифър Анистън, Рейчъл, е бременна, но и разкритието, че бащата е Рос. Бебето, плод на тяхната връзка, беше Ема Гелър-Грийн — а сега, повече от две десетилетия по-късно, близнаците, които първи влязоха в тази роля, споделят какво наистина се е случило зад кулисите.

Как започна всичко

Атина и Александра Конли, днес на 23 години, са израснали в Лонг Бийч, Калифорния — недалеч от Холивуд. В интервю за People те разказват как напълно случайно са попаднали на снимачната площадка на един от най-обичаните сериали на всички времена.

„Приятелка на майка ми от църквата беше част от клуб на близнаци и всички там знаеха за прослушване за „Приятели“, което се провеждаше наблизо,“ спомня си Атина. „Тя каза на майка ми: ‘Трябва да заведеш дъщерите си в Лос Анджелис – само за един ден.’ А и не беше толкова далеч, така че тя реши да опита.“

„Отидохме на прослушването, където имаше няколко двойки близнаци. Всички си носехме снимки, заведоха ни в една задна стая. По-късно кастинг екипът каза: ‘Ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим кой е избран.’ Но точно когато си тръгвахме, ни спряха и ни казаха: ‘Вие получихте ролята.’“

Защо ги заменят

Близнаците участват в общо десет епизода от сериала и са първите, които играят бебето Ема. Снимали са по един епизод седмично. Впоследствие обаче е трябвало да бъдат заменени.

„Всъщност е доста забавно – замениха ни, защото аз плачех твърде много,“ казва с усмивка Александра.

Атина допълва: „Поради законите за детския труд не можеха да използват само едно бебе през цялото време, така че след 9-ти сезон ни замениха с друга двойка близнаци.“

Какво си спомнят

Макар че са били съвсем малки по онова време и не си спомнят самите снимки, впечатленията на тяхната майка остават ярки. Александра казва: „Майка ми беше на седмото небе - все пак това беше „Приятели“, най-емблематичното шоу по онова време.“

Атина добавя: „Тя ни е разказвала, че всички от актьорския състав са били изключително мили и забавни, шегували се непрекъснато. Чувствала се е сякаш гледа сериала на живо, дори когато не се снимаше.“

Къде са сега

През миналата година Атина и Александра завършват Калифорнийския политехнически държавен университет. Днес Атина живее в Денвър, където работи като консултант по инвестиционен контрол за финансова компания. Освен това е мажоретка на „Денвър Бронкос“ на непълен работен ден. Александра, от своя страна, живее в Лос Анджелис и се занимава с маркетинг и социални медии за козметична марка.

Разбира се, оттогава и двете са изгледали сериала.

„Сега съм обсебена от „Приятели“ — това е един от любимите ми сериали. Когато го гледам и виждам себе си, си мисля: „Това е напълно лудо“, споделя Александра.