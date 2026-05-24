Филмът "Фиорд" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу бе отличен със "Златната палма" в Кан

Н овият филм на румънския режисьор Кристиан Мунджиу - „Фиорд“ („Fjord“), спечели наградата за най-добър филм на тазгодишното издание на Филмов фестивал в Кан. Отличието беше връчено по време на бляскавата церемония по закриването на фестивала, преминала в присъствието на световни кино звезди и представители на филмовата индустрия.

С продукцията си Мунджиу се завръща триумфално в Кан, където през 2007 г. спечели и престижната „Златна палма“ за филма 4 месеца, 3 седмици и 2 дни – една от най-награждаваните европейски продукции на XXI век.

„Фиорд“ е психологическа и социална драма, чието действие се развива в изолирана норвежка общност. Историята проследява християнско семейство, изправено пред морални изпитания, политически напрежения и нарастващи обществени разделения. Според критиците филмът разглежда теми като страха от различния, кризата на либералните ценности и сблъсъка между традиция и модерност.

С новата си лента Мунджиу отново се насочва към болезнени социални теми – запазена марка в творчеството му. Режисьорът често изследва напрежението между личния морал и обществените системи, както в Отвъд хълмовете, така и в R.M.N., който също предизвика сериозни дискусии за ксенофобията и разделението в Европа.

Главните роли във „Фиорд“ са поверени на Ренате Райнсве и Себастиан Стан. Райнсве стана международно разпознаваема след ролята си във Най-лошият човек на света, за която спечели наградата за най-добра актриса в Кан. Себастиан Стан пък привлече вниманието с превъплъщението си в Доналд Тръмп във филма Стажантът.

Критиците определят „Фиорд“ като един от най-силните и провокативни филми в конкурсната програма тази година. Международни медии отбелязват, че продукцията съчетава характерния за Мунджиу минимализъм с напрегната психологическа атмосфера и актуален политически подтекст.

Роденият в Румъния Кристиан Мунджиу е сред най-уважаваните европейски режисьори през последните две десетилетия. Освен със „Златната палма“, той е отличаван многократно в Кан за режисура и сценарий, а филмите му редовно участват в най-големите международни фестивали.

Тазгодишното издание на фестивала в Кан премина под знака на силното европейско кино, а победата на „Фиорд“ затвърди репутацията на Мунджиу като един от водещите автори на съвременното арт кино.