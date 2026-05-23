Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота

Д вадесет и два филма на едни от най-утвърдените режисьори в световното кино ще се борят за престижната награда "Златна палма", която ще бъде връчена в събота на фестивала в Кан.

Тазгодишното жури е оглавено от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук, а сред членовете му са холивудската звезда Деми Мур и носителката на "Оскар" Клое Жао, известна с филмите "Хамнет" и "Земя на номади".

Сред най-коментираните заглавия е "Минотавър" на руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев. Лентата е първият му филм от девет години насам и проследява историята на разпадаща се двойка на фона на войната в Украйна. Звягинцев е сред най-уважаваните съвременни руски режисьори, а предишните му филми "Левиатан" и "Нелюбов" донесоха международно признание и номинации за "Оскар".

Френските критици определят като фаворит "Човек на своето време" на Еманюел Маре – историческа драма за амбициозен местен чиновник по време на нацистката окупация. Особено впечатление прави играта на актьора Суон Арло.

Испанската продукция "Черната топка" на режисьорското дуо Хавиер Калво и Хавиер Амброси също привлече сериозно внимание. Филмът, в който участва Пенелопе Крус, получи 20-минутни овации на крака – най-дългите на фестивала тази година.

Американският режисьор Джеймс Грей се завръща към корените си с криминалната драма "Хартиен тигър", чието действие се развива в квартала Куинс в Ню Йорк. В продукцията участват Адам Драйвър, Скарлет Йохансон и Майлс Телър.

Полският режисьор Павел Павликовски, познат с отличения с "Оскар" филм "Ида", представя черно-бялата драма "Отечество". Главната роля е поверена на Сандра Хюлер, която влиза в образа на дъщерята на писателя Томас Ман.

Сред заглавията, предизвикали най-сериозни дискусии, е Фиорд на румънския режисьор Кристиан Мунджу, носител на "Златна палма" от 2007 г. Филмът разглежда темите за предразсъдъците и моралните противоречия в либералното общество чрез историята на дълбоко религиозно семейство в Норвегия.

Интерес предизвиква и "Надежда" на южнокорейския режисьор На Хонг-джин – мащабен екшън трилър с извънземни, определян като най-скъпата корейска продукция досега.

Унгарецът Ласло Немеш, носител на "Оскар" за "Синът на Саул", участва с Мулен, посветен на последните дни на героя от Френската съпротива Жан Мулен.

След световния успех на Карай колата ми японският режисьор Рюсуке Хамагучи се завръща в Кан с Изведнъж – деликатна човешка история за служител в дом за възрастни хора.

Испанският ветеран Педро Алмодовар прави седми опит да спечели "Златна палма" с "Горчива Коледа", докато иранският режисьор Асгар Фархади снима за първи път на френски език с "Успоредни истории".

Белгийският режисьор Лукас Донт, известен с филмите "Момиче" и "Близо", представя военната любовна история "Страхливец".

Сред любопитните заглавия е и "Съненото приключение" на германската режисьорка Валеска Гризебах. Това е дебютът ѝ в основната конкурсна програма, а сюжетът проследява жена, живееща в пограничния район между Гърция, България и Турция.

Фестивалът в Кан остава най-престижното киносъбитие в Европа и една от най-важните сцени за авторското кино в света. Именно там често започва пътят на бъдещите фаворити за наградите "Оскар", а победителите със "Златна палма" традиционно се превръщат в едни от най-обсъжданите филми на годината.