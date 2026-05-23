Любопитно

Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота

Алмодовар и Звягинцев са сред фаворитите, новите ленти на Джеймс Грей, Асгар Фархади и Павел Павликовски също са сред най-обсъжданите заглавия на фестивала

23 май 2026, 08:52
Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота
Източник: Getty Images

Д вадесет и два филма на едни от най-утвърдените режисьори в световното кино ще се борят за престижната награда "Златна палма", която ще бъде връчена в събота на фестивала в Кан.

Тазгодишното жури е оглавено от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук, а сред членовете му са холивудската звезда Деми Мур и носителката на "Оскар" Клое Жао, известна с филмите "Хамнет" и "Земя на номади".

Сред най-коментираните заглавия е "Минотавър" на руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев. Лентата е първият му филм от девет години насам и проследява историята на разпадаща се двойка на фона на войната в Украйна. Звягинцев е сред най-уважаваните съвременни руски режисьори, а предишните му филми "Левиатан" и "Нелюбов" донесоха международно признание и номинации за "Оскар".

Френските критици определят като фаворит "Човек на своето време" на Еманюел Маре – историческа драма за амбициозен местен чиновник по време на нацистката окупация. Особено впечатление прави играта на актьора Суон Арло.

Испанската продукция "Черната топка" на режисьорското дуо Хавиер Калво и Хавиер Амброси също привлече сериозно внимание. Филмът, в който участва Пенелопе Крус, получи 20-минутни овации на крака – най-дългите на фестивала тази година.

Американският режисьор Джеймс Грей се завръща към корените си с криминалната драма "Хартиен тигър", чието действие се развива в квартала Куинс в Ню Йорк. В продукцията участват Адам Драйвър, Скарлет Йохансон и Майлс Телър.

Полският режисьор Павел Павликовски, познат с отличения с "Оскар" филм "Ида", представя черно-бялата драма "Отечество". Главната роля е поверена на Сандра Хюлер, която влиза в образа на дъщерята на писателя Томас Ман.

Сред заглавията, предизвикали най-сериозни дискусии, е Фиорд на румънския режисьор Кристиан Мунджу, носител на "Златна палма" от 2007 г. Филмът разглежда темите за предразсъдъците и моралните противоречия в либералното общество чрез историята на дълбоко религиозно семейство в Норвегия.

Интерес предизвиква и "Надежда" на южнокорейския режисьор На Хонг-джин – мащабен екшън трилър с извънземни, определян като най-скъпата корейска продукция досега.

Унгарецът Ласло Немеш, носител на "Оскар" за "Синът на Саул", участва с Мулен, посветен на последните дни на героя от Френската съпротива Жан Мулен.

След световния успех на Карай колата ми японският режисьор Рюсуке Хамагучи се завръща в Кан с Изведнъж – деликатна човешка история за служител в дом за възрастни хора.

Испанският ветеран Педро Алмодовар прави седми опит да спечели "Златна палма" с "Горчива Коледа", докато иранският режисьор Асгар Фархади снима за първи път на френски език с "Успоредни истории".

Белгийският режисьор Лукас Донт, известен с филмите "Момиче" и "Близо", представя военната любовна история "Страхливец".

Сред любопитните заглавия е и "Съненото приключение" на германската режисьорка Валеска Гризебах. Това е дебютът ѝ в основната конкурсна програма, а сюжетът проследява жена, живееща в пограничния район между Гърция, България и Турция.

Фестивалът в Кан остава най-престижното киносъбитие в Европа и една от най-важните сцени за авторското кино в света. Именно там често започва пътят на бъдещите фаворити за наградите "Оскар", а победителите със "Златна палма" традиционно се превръщат в едни от най-обсъжданите филми на годината.

Източник: БГНЕС    
Кански фестивал Златна палма Филми Режисьори Кино Международно кино Андрей Звягинцев Жури Авторско кино Войната в Украйна
Последвайте ни
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Заради ебола: САЩ затягат мерките, ограничиха влизането и на притежатели на зелена карта

Заради ебола: САЩ затягат мерките, ограничиха влизането и на притежатели на зелена карта

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Мога ли да паркирам тук: Volvo EX60 е първата кола, която ще използва Gemini, за да вижда света

Мога ли да паркирам тук: Volvo EX60 е първата кола, която ще използва Gemini, за да вижда света

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 2 часа
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 2 часа
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 2 часа
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Русия обяви Гари Каспаров за международно издирване</p>

Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване

Свят Преди 19 минути

Той е признат за чуждестранен агент в родината си и включен в регистъра на терористите

Инцидент в китайска мина, много загинали

Инцидент в китайска мина, много загинали

Свят Преди 36 минути

Имало е опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид, което е довело до взрив

Черният списък на Е-добавките, които крият сериозен риск за сърцето

Черният списък на Е-добавките, които крият сериозен риск за сърцето

Свят Преди 2 часа

Мащабно изследване сред над 112 000 души откри връзка между масови консерванти и скок на риска от хипертония с близо 30%. Вижте кои са опасните вещества

Учени откриха неочакван ранен симптом на Алцхаймер при жените

Учени откриха неочакван ранен симптом на Алцхаймер при жените

Любопитно Преди 2 часа

Връзката между съня и Алцхаймер е трудна за разплитане. Знаем, че лошото качество на съня увеличава риска от Алцхаймер и че Алцхаймер нарушава съня, вероятно поради натрупването на усукани нишки от тау-протеин в мозъка

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Свят Преди 10 часа

Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

България Преди 11 часа

Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи

<p>АПС: Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми</p>

АПС: Ахмед Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми

България Преди 11 часа

Това се твърди в съобщение, разпратено от пресцентъра на партията

<p>Украйна отговори на обвиненията за удар по общежитие в Луганска област</p>

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

Свят Преди 12 часа

ВСУ заявяват, че целта е бил команден център на подразделение за дронове.

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Свят Преди 12 часа

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас

<p>САЩ изразходваха голям ракетен арсенал за Израел</p>

"Вашингтон пост": САЩ са използвали високотехнологични ракети за защита на Израел

Свят Преди 12 часа

Вашингтон е поел тежестта за противодействието на иранските атаки с балистични ракети в рамките на операция "Епична ярост"

<p>&quot;Примката се затегна! Белезниците щракнаха&quot;: Задържаха прокурорския син Васил Михайлов</p>

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

България Преди 13 часа

Михайлов е променил външния си вид, има брада и дълга коса, затова трудно е можел да бъде разпознат, каза главен комисар Мартин Златков

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

България Преди 13 часа

На място екипи на „Пътна полиция“ регулират движението

<p>Назначен е нов заместник-министър на околната среда и водите</p>

Костадин Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите

България Преди 13 часа

Това съобщиха от правителствената пресслужба

<p>&bdquo;Алфа рисърч&rdquo;: София трябва да бъде домакин на &bdquo;Евровизия&rdquo; 2027</p>

Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027

България Преди 14 часа

Според 59 от анкетираните именно в столицата трябва да се състои музикалният конкурс

Янез Янша е новият премиер на Словения

Янез Янша е новият премиер на Словения

Свят Преди 15 часа

За Янша гласуваха 51 депутати, а 36 депутати бяха против

<p>Политически взрив в Рим и Милано -&nbsp;реклами с фашистки намеци разгневиха властта</p>

Плакати, свързващи Мелони с Мусолини, предизвикват политически скандал в Италия

Свят Преди 15 часа

Рекламна кампания на опозиционната партия „Италия Вива“ в италиански железопътни гари предизвика политически спор

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Теодора Духовникова: „Токио е опасно красив“ – актрисата разкри защо японската столица я е оставила без дъх

Edna.bg

Дневен хороскоп за 23 май, събота

Edna.bg

ЦСКА и Исак Соле пред раздяла след "синия" скандал?

Gong.bg

Лудогорец се разделя с Хьогмо?

Gong.bg

„Бангаранга” без право на втори дубъл: Операторът на DARA от сцената на „Евровизия”

Nova.bg

Обявиха бедствено положение за община Велико Търново заради обилния дъжд

Nova.bg