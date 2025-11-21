"Меган, херцогинята на провалите" - интервюто, което взриви света

О т другата страна на океана принц Уилям и крал Чарлз работят за „олекотяване“ на монархията, за да изглежда по-близка до обществото през XXI век.

Но в Съединените щати Меган Маркъл — която прекара по-малко от две години като работещ кралски представител — очевидно се наслаждава на пищност и официалности, пише в свой коментар The Post.

Meghan Markle has risen to truly comic levels of self-importance in her ridiculous Harper’s Bazaar interview https://t.co/smPltfDUV9 pic.twitter.com/S3E1c6PJ7S — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Поводът - нова корица и материал на Harper’s Bazaar, която разкрива дълбочината на нейната самообсебеност, пишат от изданието.

Авторът описва претенциозната сцена в къща на Манхатън, собственост на приятелка на Маркъл:

„Когато влизам, управителят на дома обявява: ‘Меган, херцогинята на Съсекс’, въпреки че изглежда сме само двете в къщата.“

Наистина ли е толкова трудно да си отвори вратата сама? Или поне да даде почивен ден на домашния персонал?

Сцената напомня за стария скеч от „Събота вечер на живо“, в който церемониалният глашатай обявява пристигането на „Лорд и Лейди Душбег“.

Повечето хора биха избухнали в смях, чувайки името и титлата си, произнесени пред публика от… един човек. Но не и Маркъл – при нея липсват чувство за хумор и мярка.

„Не харесвам неща, които изглеждат прекалено режисирани,“ казва тя в интервюто. „Ако прекалиш с месенето на тестото, то няма да втаса“.

Meghan Markle fait la couverture du numéro Décembre/Janvier de Harper’s Bazaar dans un dossier intitulé “Meghan’s Moment”.

Le magazine explique qu’elle entre dans un nouveau chapitre où elle reprend le contrôle de son récit après des années de pressions publiques. pic.twitter.com/is3v8bIE9C — ASD FASHION STYLE (@asd_style) November 21, 2025

Тя има само изключително възвеличена представа за себе си: в собствените ѝ очи е хуманист. Борбена феминистка. Основателка, пише The Post.

Всичко това прозира в материала, който възторжено твърди, че Маркъл „посреща своя момент“ и най-накрая може „да напише собствената си глава“.

Да, най-сетне може да се дефинира със свои думи.

Да забравим за скандалното интервю при Опра, в което описа кралското семейство като студени расисти, неспособни да ѝ помогнат при психически трудности. Или за това колко „трудно“ ѝ е било да позволи други да рамкират нейната история в документалния сериал „Хари и Меган“ в Netflix — същият сериал, който тя и Хари продуцираха и в който разгласиха още кралско мръсно бельо.

We’re losing our minds (gracefully) over the BTS from Meghan, Duchess of Sussex’s Harper’s Bazaar US Winter 2025 cover shoot. The elegance and glow are just unreal! What a moment!



(📹 Bazaar US) #RaquelFord pic.twitter.com/8q5UcUeKRC — Raquel Ford Media (@raquelfordmedia) November 20, 2025

Да не говорим за двата ѝ подкаста, в които — отново — говореше почти само тя.

Приятелки като Серена Уилямс в материала се надпреварват да я описват като невероятно мила. Статията повтаря добре познатите истории: писмото, което 12-годишната Меган изпратила до Procter & Gamble срещу сексистка реклама; детството ѝ в Лос Анджелис по време на „кинематографичните“ бунтове след случая Родни Кинг; и неверния наратив, че тя е посрещната с „интензивна обществена омраза“ веднага щом започнала да се среща с Хари.

С други думи — нищо ново, защото нищо ново не се случва в живота ѝ.

Въпреки това Маркъл е толкова самовлюбена, че държи неин представител да присъства дори по време на интервю в публичния Beverly Hills Hotel.

Хората ѝ трябва да се уверят, че няма да бъде „погрешно цитирана“ или „прекалено подложена на натиск“ — дори когато посещава Ла Бреа Тар Питс с група момичета от STEM програма.

„Не знам как една жена може да види младо момиче и да не види себе си в него, особено на тази възраст,“ казва Маркъл.

За собствените си деца добавя: „Надявам се да виждат стойността в това да бъдат смели. Виждат я, когато конфитюрът просто стои в тенджерата и къкри.“

Реално обаче „моментът“, за който Harper’s Bazaar пише, е периодът, в който Маркъл започва да изглежда като холивудска звезда в залез — с проекти, които са хиперболизирани, но незапомнящи се.

Обявявам я за херцогинята на провалите, пишат от The Post.

След като изстиска до край кралската връзка, тя трябва да разчита на собствените си идеи.

Идеи като бранда As Ever — с цветни поръски, сладникаво сладко и ароматни свещи. Или нейния Netflix сериал „С любов, Меган“, който се оказа опустошително скучен, заснет в наета къща, където Маркъл прави лавандулови кърпи и обсипва зрителите с думата „радост“.

Не е изненада, че сериалът дори не влезе в топ 300 най-гледани заглавия на платформата.

Първият ѝ подкаст продължи един сезон в Spotify. Вторият беше прекратен също толкова бързо.

При този темп Маркъл ще остане най-известна с това, че е присъствала на рождения ден на Крис Дженър.

Когато журналистът от Harper’s Bazaar я пита „какво е научила от грешките си“, Маркъл отговаря: „Научаваш се да не го правиш отново. Ако всичко върви чудесно, не научаваш нищо.“

И въпреки това — ето ни пак тук.