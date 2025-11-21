Любопитно

"Меган, херцогинята на провалите" - интервюто, което взриви света

Интервюто на Меган Маркъл за Harper’s Bazaar предизвика вълна от реакции след описания на церемониалност, претенции и опити да контролира своя публичен образ

21 ноември 2025, 10:45
"Меган, херцогинята на провалите" - интервюто, което взриви света
Източник: Getty Images

О т другата страна на океана принц Уилям и крал Чарлз работят за „олекотяване“ на монархията, за да изглежда по-близка до обществото през XXI век.

Но в Съединените щати Меган Маркъл — която прекара по-малко от две години като работещ кралски представител — очевидно се наслаждава на пищност и официалности, пише в свой коментар The Post.

Поводът - нова корица и материал на Harper’s Bazaar, която разкрива дълбочината на нейната самообсебеност, пишат от изданието.

Авторът описва претенциозната сцена в къща на Манхатън, собственост на приятелка на Маркъл:

„Когато влизам, управителят на дома обявява: ‘Меган, херцогинята на Съсекс’, въпреки че изглежда сме само двете в къщата.“

Наистина ли е толкова трудно да си отвори вратата сама? Или поне да даде почивен ден на домашния персонал?

Сцената напомня за стария скеч от „Събота вечер на живо“, в който церемониалният глашатай обявява пристигането на „Лорд и Лейди Душбег“.

Повечето хора биха избухнали в смях, чувайки името и титлата си, произнесени пред публика от… един човек. Но не и Маркъл – при нея липсват чувство за хумор и мярка.

„Не харесвам неща, които изглеждат прекалено режисирани,“ казва тя в интервюто. „Ако прекалиш с месенето на тестото, то няма да втаса“.

Тя има само изключително възвеличена представа за себе си: в собствените ѝ очи е хуманист. Борбена феминистка. Основателка, пише The Post.

Всичко това прозира в материала, който възторжено твърди, че Маркъл „посреща своя момент“ и най-накрая може „да напише собствената си глава“.

Да, най-сетне може да се дефинира със свои думи.

Да забравим за скандалното интервю при Опра, в което описа кралското семейство като студени расисти, неспособни да ѝ помогнат при психически трудности. Или за това колко „трудно“ ѝ е било да позволи други да рамкират нейната история в документалния сериал „Хари и Меган“ в Netflix — същият сериал, който тя и Хари продуцираха и в който разгласиха още кралско мръсно бельо.

Да не говорим за двата ѝ подкаста, в които — отново — говореше почти само тя.

Приятелки като Серена Уилямс в материала се надпреварват да я описват като невероятно мила. Статията повтаря добре познатите истории: писмото, което 12-годишната Меган изпратила до Procter & Gamble срещу сексистка реклама; детството ѝ в Лос Анджелис по време на „кинематографичните“ бунтове след случая Родни Кинг; и неверния наратив, че тя е посрещната с „интензивна обществена омраза“ веднага щом започнала да се среща с Хари.

С други думи — нищо ново, защото нищо ново не се случва в живота ѝ.

Въпреки това Маркъл е толкова самовлюбена, че държи неин представител да присъства дори по време на интервю в публичния Beverly Hills Hotel.

Хората ѝ трябва да се уверят, че няма да бъде „погрешно цитирана“ или „прекалено подложена на натиск“ — дори когато посещава Ла Бреа Тар Питс с група момичета от STEM програма.

„Не знам как една жена може да види младо момиче и да не види себе си в него, особено на тази възраст,“ казва Маркъл.

За собствените си деца добавя: „Надявам се да виждат стойността в това да бъдат смели. Виждат я, когато конфитюрът просто стои в тенджерата и къкри.“

Реално обаче „моментът“, за който Harper’s Bazaar пише, е периодът, в който Маркъл започва да изглежда като холивудска звезда в залез — с проекти, които са хиперболизирани, но незапомнящи се.

Обявявам я за херцогинята на провалите, пишат от The Post.

След като изстиска до край кралската връзка, тя трябва да разчита на собствените си идеи.

Идеи като бранда As Ever — с цветни поръски, сладникаво сладко и ароматни свещи. Или нейния Netflix сериал „С любов, Меган“, който се оказа опустошително скучен, заснет в наета къща, където Маркъл прави лавандулови кърпи и обсипва зрителите с думата „радост“.

Не е изненада, че сериалът дори не влезе в топ 300 най-гледани заглавия на платформата.

Първият ѝ подкаст продължи един сезон в Spotify. Вторият беше прекратен също толкова бързо.

При този темп Маркъл ще остане най-известна с това, че е присъствала на рождения ден на Крис Дженър.

Когато журналистът от Harper’s Bazaar я пита „какво е научила от грешките си“, Маркъл отговаря: „Научаваш се да не го правиш отново. Ако всичко върви чудесно, не научаваш нищо.“

И въпреки това — ето ни пак тук.

Меган Маркъл Самонадеяност Кралско семейство Провалени проекти Херцогиня на Съсекс Публичен образ Критика Harpers Bazaar Принц Уилям Крал Чарлз
Последвайте ни

По темата

Важна промяна във валутните курсове от 1 януари

Важна промяна във валутните курсове от 1 януари

Фатима Бош от Мексико стана новата

Фатима Бош от Мексико стана новата "Мис Вселена"

Бащата на Сияна връчи на председателя на ВКС подписка с искане за оставката ѝ

Бащата на Сияна връчи на председателя на ВКС подписка с искане за оставката ѝ

"Меган, херцогинята на провалите" - интервюто, което взриви света

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 2 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 2 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 2 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 дни

Виц на деня

Учител по физика към жена си: - Скъпа, дай от хладилника "ускорителя на елементарни частици". - Какво е това? - Ракията дай!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен, шофьорът избяга

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен, шофьорът избяга

България Преди 29 минути

Пострадалата е настанена за лечение в болнично заведение в Сливен, без опасност за живота

<p>Манията по&nbsp;&bdquo;6-7&ldquo; и изненадващата&nbsp;връзка с Шекспир</p>

„6-7“ отново в играта: Новата теория, свързана с Шекспир, за смисъла на детската мания

Любопитно Преди 33 минути

Учени твърдят, че любопитният детски тренд „6-7“ може да има корени още от играта с зарове „Hazard“ и дори да се среща в произведенията на Уилям Шекспир, свързвайки модерната мания с историческа символика на риск и объркване

Арестуваха мъж за опит за измама с фалшиво пълномощно от САЩ

Арестуваха мъж за опит за измама с фалшиво пълномощно от САЩ

България Преди 1 час

С неистинския документ той се опитал да получи данъчна оценка за апартамент в София

Юлия Наева

„Лабиринт без изход“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Великобритания разби мрежа за милиарди, подпомагала войната в Украйна

Великобритания разби мрежа за милиарди, подпомагала войната в Украйна

Свят Преди 1 час

<p>Радев назначи трима нови посланици</p>

Президентът Румен Радев назначи посланици в Словакия, Сърбия и Тунис

България Преди 1 час

Нощ на ужаса в Разлог: 43-годишен уби мъж с удар в шията и опита да пререже гърлото на брат му

Нощ на ужаса в Разлог: 43-годишен уби мъж с удар в шията и опита да пререже гърлото на брат му

България Преди 1 час

43-годишният нападател пробожда двама братя в шията пред читалището в Разлог през май 2023 г. – единият умира на място, другият оцелява по чудо. Съдът му наложи 20 години затвор при строг режим, като присъдата подлежи на обжалване

Мариана Кукушева: Храните ще продължат да поскъпват

Мариана Кукушева: Храните ще продължат да поскъпват

България Преди 1 час

"Очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя", добави Кукушева

VITAGOLD стартира МЕГА Черен петък: До –65% на продукти за имунитет, стави, енергия, контрол на теглото и още много други.

VITAGOLD стартира МЕГА Черен петък: До –65% на продукти за имунитет, стави, енергия, контрол на теглото и още много други.

Преди 1 час

Водещи световни и български лекари се събират на конференция в София

Водещи световни и български лекари се събират на конференция в София

България Преди 1 час

Тя е посветена на заболяванията на зрителната система

<p>Автобус пламна в движение край Айтос</p>

Автобус пламна в движение край Айтос, няма пострадали

Свят Преди 2 часа

Най-вероятно пожарът е причинен от късо съединение в ел. инсталацията

Борисов: Протестите са, за да не се приеме бюджет в евро

Борисов: Протестите са, за да не се приеме бюджет в евро

България Преди 2 часа

Това, че влизаме в еврозоната не може да не притеснява ПП и ДБ, изтъкна лидерът на ГЕРБ

САЩ санкционира българка за връзки с Иран

САЩ санкционира българка за връзки с Иран

България Преди 2 часа

Пенка Иванова Маджарска от Раковски е със забрана за влизане в САЩ

Русия увеличава данъците за „чуждестранни агенти", предали страната

Русия увеличава данъците за „чуждестранни агенти", предали страната

Свят Преди 2 часа

В бъдеще те ще трябва да плащат най-високата данъчна ставка от 30%, вместо средната от 13% до 22%

<p>Шефът на ДНСК: Част от &bdquo;Негреско&ldquo; е построена върху река</p>

Шефът на ДНСК: Част от „Негреско“ е построена върху река, жилищните сгради не са застрашени

България Преди 2 часа

Началникът на дирекцията инж. Лили Петрова заяви, че се предвижда премахване на корекцията и покритието върху река Козлука

Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

България Преди 2 часа

Случаят е от 30 януари

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

На 33 години си отиде актьорът от „Gotti“ и „Unbroken“ Спенсър Лоранко

Edna.bg

Днес честваме Деня на християнското семейство - Въведение Богородично!

Edna.bg

Венци Стефанов: Не се спират, усещам ги, много хора не искат да ме виждат в Славия

Gong.bg

Доналд Тръмп „скри“ топката на Роналдо (видео)

Gong.bg

2000 долара за причиняване на хаос: Набира ли Русия украински деца онлайн за саботажи в родината им?

Nova.bg

Предупредителни кодове за силен вятър в 18 области

Nova.bg