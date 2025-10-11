Любопитно

Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва

Континентът бавно се разкъсва в ранните етапи на формиране на нов океански басейн

11 октомври 2025, 11:25
Земята пулсира под Африка, където земната кора се разкъсва
Източник: iStock

Д ълбоко под Африка е открит дълбок, ритмичен пулс, който се разпространява като сърдечен ритъм, пише Sciencealert.

Учени откриха, че на тройния кръстопът Афар под Етиопия, където се срещат три тектонични плочи, разтопена магма удря земната кора отдолу.

Там континентът бавно се разкъсва в ранните етапи на формиране на нов океански басейн. Чрез вземане на проби от химичните подписи на вулканите около този регион, екип, ръководен от геолог Ема Уотс от университета Суонзи във Великобритания, се надяваше да научи повече за този див процес.

„Открихме, че мантията под Афар не е еднородна или неподвижна – тя пулсира и тези импулси носят различни химически сигнатури“, казва Уотс , който е бил в Университета на Саутхемптън във Великобритания, когато е проведено изследването.

„Тези възходящи импулси от частично разтопена мантия се канализират от рифтовите плочи отгоре. Това е важно за начина, по който мислим за взаимодействието между вътрешността на Земята и нейната повърхност“, казва още Уотс.

Повърхността на нашата планета е в постоянно състояние на обновяване. Тектоничните плочи, на които е разделена планетарната кора, не са фиксирани на място, а се изместват, сблъскват и дори се подхлъзват една под друга. Местата, където се срещат, обикновено са горещи точки на геоложка еволюция, буквално, изпълнени с вулканична активност, която преоформя повърхността отдолу.

Афарският преход е точката, в която се срещат Арабската, Нубийската и Сомалийската плочи, като всяка от тях се раздалечава в свои посоки, оставяйки разширяваща се празнина под Афарския триъгълник. В крайна сметка земната кора ще стане толкова тънка тук, че повърхността ще падне под морското равнище, създавайки нов океански басейн край Червено море.

Учените подозират, че издигането на мантията играе роля в този процес на разпадане на континентите, но разбирането ни за това как работи е ограничено. Не можем просто да се разровим, за да разгледаме отблизо, така че Уотс и нейните колеги избраха следващото най-добро нещо: да разгледат материал, който е бил изхвърлен на земната повърхност от мантията чрез вулкан.

Те събраха 130 проби от вулканична скала от района на Афар и Главния етиопски рифт и проведоха химични анализи. Те използваха тези анализи, комбинирани със съществуващи данни, за да проведат разширено моделиране, за да разберат какво се случва с активността под Триъгълника.

Резултатите показват отчетливи химически ленти или ивици, които се повтарят в рифтовата система, доставени от един-единствен, асиметричен облак материал, оформен от околната среда и изтласкващ се нагоре от мантията.

„Химическите ивици предполагат, че шлейфът пулсира, като сърдечен ритъм. Тези импулси изглежда се държат различно в зависимост от дебелината на плочата и колко бързо се разпада. В по-бързо разпространяващи се разломи като Червено море, импулсите се разпространяват по-ефективно и редовно като импулс през тясна артерия“, казва геологът Том Гернон от университета в Саутхемптън във Великобритания.

Ако моделът на екипа е правилен, той предполага, че мантийните струи и издигания могат да бъдат оформени от динамиката на тектоничните плочи над тях - откритие, което би могло да се използва за информиране на бъдещи изследвания на активността, която непрекъснато преобразява нашата планета.

„Открихме, че еволюцията на дълбоките издигания на мантията е тясно свързана с движението на плочите отгоре. Това има дълбоки последици за начина, по който интерпретираме повърхностния вулканизъм, земетресенията и процеса на разпадане на континентите“, казва геофизикът Дерек Киър от Университета в Саутхемптън и Университета във Флоренция, Италия.

„Работата показва, че дълбоките мантийни издигания могат да текат под основата на тектоничните плочи и да спомогнат за фокусиране на вулканичната активност там, където тектоничната плоча е най-тънка. Последващи изследвания включват разбиране как и с каква скорост се случва мантийният поток под плочите“.

Източник: sciencealert    
Африкански пулс Тектонични плочи Разделяне на Африка Нов океански басейн Земна мантия Афарски рифт Геоложки изследвания Вулканизъм Магма Земна кора
