Златна река от токсични отпадъци се излива от смъртоносна минна катастрофа в Южна Африка

Н а зловеща сателитна снимка се вижда златна река от потенциално токсични отпадъци, която се извива в околността след смъртоносна катастрофа в диамантена мина в Южна Африка.

На 11 септември 2022 г. язовирна стена в диамантената мина в Джагерсфонтейн внезапно се срутва, изпускайки поток от минни отпадъци, известни като хвост, който преминава през покрайнините на града и се разпростира в околността, според данни на Обсерваторията на Земята на НАСА.

В резултат на бедствието загинаха най-малко трима души, а около 40 бяха ранени, съобщи тогава агенция Блумбърг. Наводнението също така разруши десетки къщи, повреди кули за мобилни телефони, затвори пътища, временно замърси питейната вода и отнесе стотици овце, съобщи Ройтерс.

На снимката се вижда срутеният участък в южната стена на язовира. Оттам хвостохранилището се спуска по склона на хълма в огромна вълна с ширина 1 миля (1,6 км), която в крайна сметка се влива в близкия язовир Wolwas, преди да се излее в съседната река Просеспрут.

Друга въздушна снимка на мястото, направена в деня преди бедствието, помага да се покаже мащабът на отприщения поток.

A 2022 satellite photo shows a shimmering trail of dried, chemically-enriched mud left behind by a torrent of wastewater that flooded a South African mining town, killing three people. https://t.co/MsTmxDAi50