Ханой забранява търговията с кучешко и котешко месо, подобрява имиджа си

Г радските власти предприемат мерки срещу практика, която остава популярна въпреки официалните забрани от съображения за здраве и хигиена. Във Виетнам приблизително четири милиона животни се оказват на масата за вечеря всяка година. Загрижеността се засилва и от скорошните огнища на бяс, причиняващи смърт сред хората.

Яденето на кучешко и котешко месо е официално забранено от здравни и хигиенни съображения във Виетнам, както и в Китай и Южна Корея, но те остават популярни, особено сред хората на средна възраст и възрастните хора, които следват традиционната фармакопея.

В Азия около 30 милиона кучета и 10 милиона котки се убиват всяка година за консумация от хората. Докато най-високият брой е регистриран в Китай, приблизително четири милиона кучета и котки се консумират всяка година във Виетнам.

Поради тази причина съобщенията, че в Ханой се провежда репресия, са значително развити. В столицата властите са издали строга заповед за недопускане на търговията в рамките на града.

Подобна мярка е част от тристранна стратегия, която включва прилагане на съществуващите закони и разпоредби, насърчаване на сътрудничеството между съответните държавни агенции и извършване на редовни проверки.

Като начин за оказване на по-голям натиск, заповедта прилича на подобни директиви, наложени по време на скорошни огнища на бяс (около сто), докладвани в около 30 места в цялата страна, които доведоха до смъртни случаи на хора.

Инициативата включва цялостна кампания за ваксиниране срещу бяс, която ще засегне поне 90 на сто от домашните кучета и котки в градската среда.

