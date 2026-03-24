Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

MUSICOLOGY LIVE представя DAYO. Една от най-оригиналните български групи превзема легендарното Първо студио на БНР за последния епизод на предаването.
DAYO е инструментална супергрупа, която се състои от петима изключително продуценти и инструменталисти - Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby. Издават дебютния си албум през 2017 година, който включва артисти като Moka Only, Ishkan, Saígo, Desy и VOЛЕN.
В последствие музиката им е включена в два епизода на влога на Уил Смит и издават съвместна песен с Alxndr London “Yellow Hat”. Групата прави хиатус от няколко години, в които музикантите издават солова музика, но съвместната им работа не приключва.
DAYO представят изцяло нова музика в последния епизод на поредицата “Musicology” LIVE на Мартен Роберто и загатват за нов албум на хоризонта.
