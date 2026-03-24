Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Музиката им е включена в два епизода на влога на Уил Смит и издават съвместна песен с Alxndr London “Yellow Hat”

24 март 2026, 13:33
Чък Норис покорил 3187- метров вулкан само месеци преди смъртта си

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

23 март: Почитаме св. Лидия и мъчениците Никон и Лука

Божидар Саръбоюков с бронз в скока на дължина на Световното в зала

Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

MUSICOLOGY LIVE представя DAYO. Една от най-оригиналните български групи превзема легендарното Първо студио на БНР за последния епизод на предаването.

DAYO е инструментална супергрупа, която се състои от петима изключително продуценти и инструменталисти - Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby. Издават дебютния си албум през 2017 година, който включва артисти като Moka Only, Ishkan, Saígo, Desy и VOЛЕN.

В последствие музиката им е включена в два епизода на влога на Уил Смит и издават съвместна песен с Alxndr London “Yellow Hat”. Групата прави хиатус от няколко години, в които музикантите издават солова музика, но съвместната им работа не приключва.

DAYO представят изцяло нова музика в последния епизод на поредицата “Musicology” LIVE на Мартен Роберто и загатват за нов албум на хоризонта.

Никола Цолов получи награда от 25 000 евро за успехи във Формула 2 и Формула 3

Мистериозният Леонид Радвински: Собственикът на OnlyFans е бил мъртъв дни преди светът да научи

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Повече от „майката на Илон“: Невероятната история на Мей Мъск

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха
Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия
Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

ЦИК въвежда аудиофайлове с QR кодове за незрящи избиратели

Беше утвърден и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, за да започне отпечатване

Правосъдният министър обжалва отказа на Прокурорската колегия на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор

Андрей Янкулов обясни, че големият проблем е, че се въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов

Шокът от Иран замразява икономическото възстановяване на Стармър

Политиците във Великобритания едва започват да се справят с дългосрочните ефекти от конфликта в Близкия изток и разполагат с малко пространство за маневриране.

Мъж простреля три пъти съседа си в Шумен

Пострадалият е откаран за преглед в болница

Николаос Цитиридис излиза на улицата и започва да раздава пари в най-новото шоу на NOVA – Smart Face

Той ще гостува в различни градове, за да намери най-наблюдателните хора

Пребиха момче след скандал в двора на училище в Костинброд

Всичко се преобръща за една нощ за тези три зодии

Астролозите са посочили три зодиакални знака, за които период на късмет и промяна започва още на 24 март. Този шанс може драстично да повлияе на личния и професионалния им живот тази пролет

Politico: Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун

Ларс Льоке Расмусен може да спечели само 12 места в следващия парламент на страната, но именно той може да реши кой ще управлява Дания

16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

Обвиняемият трябва да заплати и разноските по делото в общ размер от 898,48 евро

Британският разрушител HMS Dragon пристигна в Кипър

Изпратени са и два хеликоптера AW159 Wildcat, пригодени за прехващане на дронове

Мюнхен избра първия си кмет от Зелените в историческа загуба за социалдемократите

Доминик Краузе победи дългогодишния кмет Дитер Райтер с убедителна преднина

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

Зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев отчете, че има повишено обществено доверие към МВР

КЗП затвори два хотела и заведение за хранене заради нарушения

Обектите са разположени в Боровец, София и Бургас

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Ресторант предизвиква заможните любители на сладкото с нов, ултра-декадентски коктейл, който съчетава в себе си най-редките алкохолни напитки и 24-каратово злато

С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

След атаката срещу базата „Диего Гарсия“, Израел предупреди, че иранските ракети „Хоррамшахр“ вече достигат до Лондон и Париж. Докато експерти анализират как Техеран е увеличил обсега си, британското правителство успокоява, че заплахата е недоказана

Тръмп насочва вниманието си към Куба

Администрацията му подготвя смяна на режима, докато островът се бори с икономическа криза

