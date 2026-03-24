Завръщането на DAYO: Какво подготвят Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby?

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

Божидар Саръбоюков с бронз в скока на дължина на Световното в зала

Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Чък Норис покорил 3187- метров вулкан само месеци преди смъртта си

MUSICOLOGY LIVE представя DAYO. Една от най-оригиналните български групи превзема легендарното Първо студио на БНР за последния епизод на предаването.

DAYO е инструментална супергрупа, която се състои от петима изключително продуценти и инструменталисти - Soulization, EVDN, RawLand, Peyotoff и Trombobby. Издават дебютния си албум през 2017 година, който включва артисти като Moka Only, Ishkan, Saígo, Desy и VOЛЕN.

В последствие музиката им е включена в два епизода на влога на Уил Смит и издават съвместна песен с Alxndr London “Yellow Hat”. Групата прави хиатус от няколко години, в които музикантите издават солова музика, но съвместната им работа не приключва.

DAYO представят изцяло нова музика в последния епизод на поредицата “Musicology” LIVE на Мартен Роберто и загатват за нов албум на хоризонта.

Радио София подкрепя качествената българска музика, подкрепете я и вие!

Follow Musicology: https://bit.ly/3zwYJZF