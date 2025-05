Мелания Тръмп използва AI за мемоарите си: Нова ера в издателството?

Н а 22 май, първата дама Мелания Тръмп обяви вълнуваща новина за своите последователи – тя стартира "нова ера в издателството", издавайки AI аудиокнига на своите мемоари, озаглавени "Мелания". Цената на записа е $25 и предоставя уникален поглед към живота й.

"За мен е чест да ви представя "Мелания –AI Аудиокнига'", разказана изцяло с помощта на изкуствен интелект в собствения ми глас", заяви 55-годишната Тръмп в социалната мрежа X. Тя допълни: "Нека бъдещето на издателството започне".

Според официалния уебсайт на Мелания Тръмп, генерираната от AI реплика на нейния глас е "създадена под ръководството и надзора на г-жа Тръмп".

Аудиокнигата, която е с продължителност 7 часа, в момента е достъпна само на английски език, но съобщенията от уебсайта сочат, че много версии на чужди езици ще бъдат пуснати на по-късна дата, започвайки през есента на 2025 г.

„Тя прави нещата по начина, по който иска

В мемоарите си Тръмп ще сподели личната си история за израстването си в Словения, навлизането й в света на висшата мода и срещата с президента Доналд Тръмп. Тя разкрива "истории и образи, които никога досега не са били споделяни с обществеността" от ранните си години, семейния живот и времето си в Белия дом.

Интересно е, че докато Мелания прегръща AI в това последно начинание, тя наскоро изрази противоположно мнение относно използването на изкуствения интелект в други сфери. В рядка публична изява в Белия дом през март, Тръмп участва в дискусия на кръгла маса на Капитолийския хълм в подкрепа на Закона "TAKE IT DOWN".

Този закон, подписан от съпруга й на 19 май, цели да защити жертвите на порнография за отмъщение и фалшиво порно, генерирано от AI.

Това тревожно явление, известно като deepfake порнография, засяга известни личности като Тейлър Суифт и представителя на Ню Йорк Александра Окасио-Кортес. То поражда нови опасения относно създаването и разпространението на детска порнография.

"Широкото разпространение на насилствено поведение в дигиталното пространство влияе негативно на ежедневния живот на нашите деца, семейства и общности", заяви първата дама пред събрани политици и представители на пресата. "Разглеждането на този проблем е от съществено значение за създаването на безопасна и подкрепяща среда за нашите млади хора".

Мелания Тръмп изрази своята загриженост относно тийнейджърите, които се сблъскват с предизвикателствата, породени от злонамерено онлайн съдържание, като дълбоки фалшификати.

"Необходимо е да приоритизираме тяхното благосъстояние, като им предоставим подкрепа и инструменти за навигация в този враждебен цифров свят", допълни тя.