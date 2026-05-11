Чай или кафе? Изборът в чашата влияе на здравето на костите при жените

Н ово проучване показва, че ежедневният навик да пием чай може да предпази възрастните дами от остеопороза, докато прекаляването с кафето крие рискове за скелетната система.

Малко са дамите на възраст, които биха отказали чаша хубав чай. Но през годините ежедневният избор между чая и кафето може да се окаже решаващ за здравето на костите при жените, сочат резултатите от ново изследване.

Остеопорозата е често срещан проблем при жени над 50-годишна възраст. Една на всеки три ще бъде диагностицирана с това заболяване, което възниква, когато тялото не успява да замени старата костна тъкан толкова бързо, колкото тя се разгражда. Това прави костите крехки и слаби, предразполага ги към счупвания и затруднява заздравяването им.

По-възрастните жени са изложени на особен риск, тъй като нивата на естроген – хормонът, който поддържа костния метаболизъм – спадат рязко след менопаузата.

Какво разкриват данните?

Изследователи в областта на общественото здраве от университета „Флиндерс“ в Австралия анализираха навиците за консумация на чай и кафе на приблизително 9700 жени в САЩ на възраст над 65 години. Участничките са докладвали своите предпочитания в анкети, провеждани четири пъти в рамките на 10-годишен период.

Проучването е събрало и прецизни данни за костната здравина чрез измерване на костната минерална плътност (BMD) в областта на тазобедрената става и шийката на бедрената кост. Резултатите показват любопитни зависимости:

Ползата от чая: Жените, които редовно пият чай, имат значително по-висока костна плътност на бедрото в сравнение с тези, които не консумират напитката. Това може да се дължи на съединенията, наречени катехини, които стимулират клетките, отговорни за изграждането на костите.

Ефектът при затлъстяване: Консумацията на чай изглежда има особено благоприятен ефект при жени с наднормено тегло.

Консумацията на чай изглежда има особено благоприятен ефект при жени с наднормено тегло. Рисковете при кафето: Навиците, свързани с кафето, показват смесени резултати. Жените, които пият повече от пет чаши кафе на ден, са по-склонни към ниска костна плътност. Това потвърждава теориите, че кофеинът влияе негативно на усвояването на калция.

Опасните комбинации

Пиенето на каквото и да е количество кафе е свързано с намалена плътност на бедрената кост при жени, които са консумирали по-големи количества алкохол през живота си. Това подсказва, че ефектът на всяко от тези вещества върху здравето на костите може да се засили, когато те се комбинират.

„Нашите резултати не означават, че трябва да се откажете от кафето или да започнете да пиете чай с галони“, обяснява епидемиологът Ену Лиу. „Но те предполагат, че умерената консумация на чай може да бъде един лесен начин за подкрепа на костите, а прекаляването с кафето може да не е идеално, особено за жени, които консумират алкохол.“

Въпреки че калцият и витамин D остават крайъгълните камъни на здравето на скелета, това, което е в чашата ви, също играе роля. За по-възрастните жени ежедневната чаша чай може да бъде нещо повече от успокояващ ритуал – тя е малка стъпка към по-здрави кости.