Със сълзи на очи: Рафаел Надал се сбогува с тениса

С ъс сълзи на очи Рафаел Надал се сбогува с професионалния тенис във вторник.

В послание до почитателите си един от най-великите спортисти на всички времена заяви, че просто е искал да бъде запомнен.

„Искам просто да бъда запомнен като добър човек и дете, което е следвало мечтите си и е постигнало повече от това, за което някога съм мечтал“, скромно каза испанското величие, след като игра в последния си мач.

Въпреки че Надал и Испания току-що бяха шокиращо отстранени от Купа „Дейвис“ от Холандия, 38-годишният играч изглеждаше примирен с решението си да се откаже от кариерата си, изпълнена с трофеи, докато слушаше как велики тенисисти му го възхваляват във видеоклип в негова чест.

„За мен беше такава привилегия да играя с теб, но най-вече срещу теб“, каза Роджър Федерер. „Поздравления за най-невероятната ти кариера.“

Новак Джокович добави: „Твоето упорство, твоят борбен дух, енергията, която внасяше, силата, са нещо, което ще бъде изучавано и нещо, което ще бъде предадено на много, много поколения, които идват. За мен е голяма чест и съм развълнуван да ме наричат твой съперник“.

Серена Уилямс призна: „Ти ме вдъхнови да имам толкова много победи - да продължавам напред - да се боря - да ставам по-добра - да се усъвършенствам - по принцип да играя като теб.“

На излизане от корта великият тенисист раздаваше целувки на публиката и прегръщаше испанските си съотборници, преди да им помаха за довиждане.

Изключителната кариера на Надал започва през 2001 г., когато той става професионалист едва на 14 години.

Едва през април 2002 г., когато Надал навършва два месеца преди 16-ия си рожден ден, той записва първата победа в ATP Tour в кариерата си, която по подходящ начин идва на родния му остров Майорка.

След това Надал се изстрелва от 199-о до 49-о място в света през 2003 г., като печели титли от турнири от сериите „Чалънджър“ и мачове от турнири от сериите „Мастърс 1000“, както и записва първите си две победи над съперници от Топ 10 - включително над настоящия си треньор Карлос Моя.

Следващата година ще бъде пробивът на Надал в тура и ще затвърди мястото му на испански герой. Той печели първата титла на сингъл на ATP в кариерата си на Pokrom Open, а след това, едва 18-годишен, побеждава световния номер 2 Анди Родик на финала на Купа Дейвис на родна земя, за да помогне на Испания да спечели титлата едва за втори път в историята

Подходящо е, че Надал се сбогува с тениса на сцената, която му помогна да пробие в Испания.

През онази 2003 г. имаше и малката подробност с първата среща с Федерер - пряка победа на Надал в Маями Оупън, за която със сигурност никой не е предполагал, че ще бъде началото на може би най-голямото съперничество в тениса.

„Но всичко, което бях чувал за теб - за този невероятен млад играч от Майорка, талант на поколенията, който вероятно ще спечели мейджър някой ден - не беше просто шум“, пише Федерер за този мач в прощалното си послание до Надал.

Но 2004 г. е годината, в която Надал наистина изгрява и се превръща в нарицателно име.

През сезона на клей той спечели 24 поредни мача, с което подобри рекорда на Андре Агаси за най-много последователни победи на тийнейджър в Откритата ера, а кулминацията бе първата му титла от Откритото първенство на Франция в дебюта му на турнира.

Надал стана първият тийнейджър, спечелил турнир от Големия шлем, откакто Пийт Сампрас спечели US Open през 1990 г., и се изкачи до най-високото в кариерата си 3-то място в света.

Това беше първата от четирите поредни титли на Откритото първенство на Франция, преди да бъде зашеметен от Робин Сьодерлинг в четвъртия кръг през 2009 г. и да претърпи първото си поражение на „Ролан Гарос“.

Тази загуба ще бъде първата от само три, които Надал претърпява на Откритото първенство на Франция, въпреки че трябваше да се оттегли контузен преди мача си от третия кръг през 2016 г. Това му дава рекорд от 112-3 на парижката глина, което е коефициент на победа от 97,39%.

