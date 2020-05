Мистериозно движение на северния магнитен полюс, все по-близо към Сибир

С еверният магнитен полюс се приближава все по-близо и с неистова скорост към Сибир. Причината за това са промени в магнитните сили на две места в земното ядро, показва ново изследване, отбелязва "Daily Mail".

Изследователи от Вликобритания и Дания са установили причината за това мистериозно движение.

Магнитният полюс на Земята се мести с 40 км. на година

Учени от цял свят следят северния полюс, откакто Джеймс Кларк Рос първи уточнява позицията му през 1931-а в канадската част на Арктика, на полуостров Бутия в Нунавут.

