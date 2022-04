Карго панталоните са „най-горещия” модел за 2022 година

Карго моделът е обявен за „най-горещия” панталон на 2022 година, съобщава БГНЕС, позовавайки се на британското издание на списание Vogue.

Според редакторите на изданието този стил си е върнал популярността сред знаменитостите по целия свят. Сред феновете му са моделите Емили Ратайковски, Хейли Бийбър, Джиджи и Бела Хадид, както и певицата Риана.

Карго панталоните са създадени за британските военни. Те са практични, особено заради многото удобни джобове. В началото на хилядолетието стилът излиза извън рамките на униформата и се превръща в модна тенденция в средите на популярни дамски музикални групи като All Saints, TLC, Destiny's Child.

Според изданието през 2022 г. известни модни марки използват тенденцията в своите колекции, включително Tom Ford, Diesel, Balmain, Blumarine, Dion Lee. След това този стил е популяризиран от певиците Риана и Дуа Липа, както и от манекенката Бела Хадид. Vogue също така подчертава гъвкавостта на модела - този тип панталони се комбинира както със спортни обувки, така и с токчета.

