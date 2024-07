Водата на Земята бързо губи кислород и опасността е огромна

З апасите от разтворен кислород във водните басейни по света бързо намаляват и според учените това е един от най-големите рискове за системата за поддържане на живота на Земята.

Както атмосферният кислород е жизненоважен за животни като нас, така и разтвореният кислород (DO) във водата е от съществено значение за водните екосистеми, независимо дали са сладководни или морски. Тъй като милиарди хора разчитат на морските и сладководните местообитания за храна и доход, е обезпокоително, че кислородът в тези екосистеми значително и бързо намалява.

Екип от учени предлага водната деоксигенация да бъде добавена към списъка на „планетарните граници“, който в най-новата си форма описва девет области, налагащи прагове, „в които човечеството може да продължи да се развива и процъфтява за следващите поколения“.

Досега планетарните граници са изменението на климата, окисляването на океаните, изчерпването на стратосферния озон, намесата в глобалните цикли на фосфора и азота, степента на загуба на биоразнообразие, глобалното използване на сладка вода, промяната на земната система, аерозолното натоварване и химическото замърсяване.

Earth's Water Is Rapidly Losing Oxygen, And The Danger Is Huge : ScienceAlert https://t.co/qS3maJobTx