Вижте кой е най-големият публичен дом в Европа

В центъра на Кьолн, Германия, се намира „Паша“ – най-големият бардак в Европа.

Той представлява огромна сграда с единадесет етажа и 126 стаи, специално проектирани като публичен дом.

Това е съвременната концепция за проституция, която Германия е избрала. Чист, добре организиран и ефикасен – „Паша“ е по-близко до грандиозен луксозен хотел, отколкото до публичен дом.

