Вижте как изглежда сърцето на урагана "Берил" (ВИДЕО)

Н ационалната океанска и атмосферна администрация (NOAA) вкара самолет в ураган, за да научи повече за тези тропически бури.

NOAA редовно извършва полети в ураганите, за да ги наблюдава и да прави прогнози за развитието им. С помощта на два самолета, наречени "Кермит" и "Мис Пиги", специалистите по ураганите събират данни от вътрешността на окото на самия ураган.

"Междувременно доплеровият радар на опашката на P-3 и радарните системи в долната част на фюзелажа сканират бурята вертикално и хоризонтално, като дават на учените и синоптиците поглед върху бурята в реално време. Самолетите P-3 могат също така да разположат сонди, наречени батитермографи, които измерват температурата на морето", обяснява NOAA.

