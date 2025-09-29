Вярно ли е, че жените хъркат по-малко от мъжете?

М итът, че жените хъркат по-малко от мъжете звучи като като сексистки стереотип, който някога са казвали на изисканите дами в школите за добри маниери, така че може би е изненадващо, че е истина, предаде The Guardian.

Райън Чин Тау Чеонг, консултант по уши, нос и гърло и експерт по съня в болниците на Университетския колеж в Лондон, казва, че мъжете са почти два пъти по-склонни да хъркат от жените.

„Но тази разлика се стеснява в два конкретни момента от живота на жените“, казва той. „Единият е след менопаузата, обикновено между 45 и 55 години. Вторият е по време на бременност, особено в третия триместър.“

Хъркането се случва, когато въздушният поток е частично блокиран през горните дихателни пътища, което предизвиква вибрации в задната част на носа, мекото небце, гърлото, езика или епиглотиса („капака“ над трахеята). Това се дължи на отпускането на мускулите на дихателните пътища по време на сън, които се поддават на гравитацията, когато лежим в леглото. Други фактори могат да увеличат вероятността от хъркане. Алкохолът допълнително отпуска мускулите. Излишното телесно тегло оказва натиск върху гърлото. Алергии, носни полипи, изкривена носна преграда или просто силна настинка могат да блокират дихателните пътища.

Женските хормони, като естроген и прогестерон, изглежда поддържат мускулите на дихателните пътища по-тонизирани, казва Чеонг.

„Ето защо жените са склонни да настигнат мъжете, когато нивата на хормоните се променят по време на менопаузата и бременността.“ Допълнителното тегло по време на бременност допълнително усложнява проблема.

Интересно е, че когато жените хъркат, те са по-малко склонни да го съобщят, „защото това е по-стигматизирано“, казва той.

Чеонг подчертава, че промяната в моделите на хъркане не трябва да се игнорира, тъй като може да бъде симптом на медицински проблем. „Това може да бъде индикатор за сънна апнея – сериозно състояние, при което дишането многократно спира през нощта.“

Независимо от пола ви, Чеонг казва, че ако хъркането ви е достатъчно силно, за да нарушава редовно съня на партньора ви, си струва да посетите лекар.