"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Носителката на Оскар отпразнува юбилея си сред приятели и трите си деца на звезден купон в Нашвил

25 март 2026, 14:26
"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил
Източник: Getty Images

Р ийз Уидърспун отпразнува своя 50-ти рожден ден с бляскаво парти в Нашвил, където източник на People нарече актрисата "звездата на бала".

За вечерта Уидърспун бе облечена в бяла рокля с мъниста и ресни, която блестеше с всяка нейна крачка на снимките от събитието.

Интимното тържество се проведе в събота, на 21 март, в бара Bayou Keys в Нашвил, собственост на кънтри певицата Лейни Уилсън, който бе затворен за частното събитие. Сред гостите бяха звезди като Никъл Кидман, Мариска Харгитай и Айла Фишър, което според вътрешен източник превърнало вечерта в "иконично парти за иконична жена".

"Рийз беше звездата на бала", каза източник пред People. "През цялата вечер атмосферата бе изпълнена с любов към нея и тя изглеждаше истински щастлива, обградена от семейството и приятелите си."

Уидърспун отбеляза юбилея си и в тесен кръг със семейството си, включително трите си деца: дъщеря ѝ Ава Филипе и синът ѝ Дийкън Филипе, както и синът ѝ Тенеси Джеймс.

Моменти от празненството по-късно се появиха в социалните мрежи, предоставяйки поглед към нощта. Дийкън сподели в Instagram клипове зад DJ-ския пулт, където помагаше да се поддържа атмосферата, докато гостите изпълваха дансинга.

Публикацията получи и дискретен отговор от баща му Райън, който остави прост емотикон "😊" в коментарите.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постът също така съчетаваше минало и настояще, включително черно-бяла ретроспективна снимка на Уидърспун с двете ѝ по-големи деца, както и по-нова снимка на новоизпечената 50-годишна актриса, позираща с коктейл в светлосив пуловер и очила тип авиатор.

Тържествата продължиха и след уикенда.

Уидърспун навърши 50 години на 23 март, а дългогодишната ѝ приятелка Дженифър Гарнър отбеляза случая, като сподели видео, в което свири "You Are My Sunshine" на саксофон, наричайки Уидърспун "слънчевата ми приятелка".

Източник: People    
Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

