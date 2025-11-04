Любопитно

Рийз Уидърспун с рядък коментар за отношенията на Дженифър Анистън и Брад Пит

В подкаст интервю Рийз Уидърспун сподели, че Дженифър Анистън е „топла, приятелска и не копнее за Брад Пит“

4 ноември 2025, 13:19
Рийз Уидърспун с рядък коментар за отношенията на Дженифър Анистън и Брад Пит
Източник: Gulliver/Getty Images

Р ийз Уидърспун даде рядка актуализация за връзката на дългогодишната си приятелка Дженифър Анистън с бившия ѝ съпруг Брад Пит, пише Page Six.

„Тя не е тази, за която хората я мислят – като да се държи за стари неща. Тя не се държи за стари неща“, настоя 49-годишната Уидърспун в епизода на подкаста „Armchair Expert“ в понеделник .

Забележката накара 50-годишния водещ Дакс Шепърд да отбележи: „Тя не „копнее за Брад Пит“.“

Уидърспун се съгласи с коментара и добави: „И между другото, на 50-ия ѝ рожден ден - едно от най-големите доказателства, които мога да кажа за това какъв прекрасен човек е тя - хора от тийнейджърските ѝ години, хора от 20-те ѝ години, хора, които работят в дома ѝ, всеки бивш съпруг, бивше гадже бяха там.“

Преди това „Пейдж Шест“ разкри, че 61-годишният Пит и дори бившата му годеница, актрисата Гуинет Полтроу, са отпразнували 50-ия рожден ден на Анистън с нея през февруари 2019 г.

„Тя просто е човек с висока духовна почтеност“, каза Уидърспун за колежката си от „Morning Show“, когото познава от 25 години.

Звездата от „Професията блондинка“ потвърди „правилното“ твърдение на Шепърд, че 56-годишната Анистън „не е човек, който изгаря мостове“.

Въпреки че Уидърспун твърди, че също не таи злоба, тя обясни, че тя и звездата от „Приятели“ са „много различни хора“.

„Тя е наистина топла и приветлива. Тя е, нещо като, страхотен домакин. Като, „ела!“ Тя е много топла и приятелска“, сподели актрисата.

Анистън, която скоро официално се показа в Instagram с новия си приятел, хипнотизатора Джим Къртис, беше омъжена за колегата си актьор Пит от 2000 до 2005 г.

След това тя беше омъжена за актьора Джъстин Теру от 2015 до 2018 г. и двамата остават приятели и до днес.

Носителят на награда „Еми“ е имал известни връзки с Джон Майер, Винс Вон, Пол Ръд и Джон Стюарт.

Източник: Page Six    
Дженифър Анистън Рийз Уидърспун Брад Пит
