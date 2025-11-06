„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

Любопитно

П ринцът на Уелс обяви петимата носители на тазгодишната награда за опазване на околната среда Earthshot, наричайки ги „вдъхновение, което ни дава кураж“.

По време на церемонията по награждаването в сряда вечерта, проведена в Музея на утрешния ден в Рио де Жанейро, принц Уилям заяви, че работата на отличените е „доказателство, че прогресът е възможен“.

Сред победителите са проект, осигуряващ финансова устойчивост на Атлантическата гора в Южна Америка, и инициатива за глобален океански договор, насочена към опазване на морския живот, пише ВВС.

Сред връчителите на наградите бяха бразилската футболна легенда Кафу, олимпийската шампионка по гимнастика Ребека Андраде и бившият пилот от Формула 1 Себастиан Фетел.

Певицата Кайли Миноуг изпълни микс от най-големите си хитове – включително Padam Padam и Can’t Get You Out of My Head. На сцената се изявиха и Шон Мендес и бразилската поп кралица Анита, които допринесоха за празничното настроение.

  • Глобалната мисия Earthshot

Наградата Earthshot подкрепя иновативни екологични проекти от целия свят. Петте победители всяка година получават грант от 1 милион паунда, за да развият идеите си за подобряване на климатичната устойчивост и опазване на планетата.

Инициативата е вдъхновена от историческия проект „Moonshot“ на президента Джон Ф. Кенеди, който предизвика човечеството да изпрати астронавти на Луната и да ги върне безопасно.

Водещ на церемонията беше популярният бразилски телевизионен журналист Лучано Хък, а официалната реч произнесе самият принц Уилям, президент на наградата Earthshot.

Сред специалните гости присъстваха британският премиер сър Киър Стармър, министърът на енергетиката Ед Милибанд и кметът на Лондон сър Садик Хан.

„Когато основах наградата Earthshot през 2020 г., поставихме си 10-годишна цел: да направим това десетилетие време на промяна – да трансформираме света си към по-добро“, каза принцът пред присъстващите. „Поехме по пътя да се изправим лице в лице с екологичните предизвикателства и да постигнем реални, трайни промени, които да защитят живота на Земята.“

Петте цели на Earthshot

Програмата се фокусира върху пет основни направления:

  • Да защитим и възстановим природата
  • Да прочистим въздуха си
  • Да съживим океаните си
  • Да изградим свят без отпадъци
  • Да стабилизираме климата

Принц Уилям се е ангажирал с мисията за 10 години, като церемонията в Рио бележи средата на това десетилетие.

Тази година са получени близо 2500 номинации от 72 държави. От тях са подбрани 15 финалисти, а петима са отличени с големите награди.

Източник: Getty Images

Earthshot 2025 – Пълен списък на победителите

Защита и възстановяване на природата:

re.green (Бразилия) – прави финансово осъществима защитата на една от най-ценните екосистеми на планетата – Атлантическата гора.

Чист въздух:

Град Богота (Колумбия) демонстрира как публичната политика може да доведе до дълготрайна промяна чрез създаване на зони за чист въздух и озеленяване на деградирали райони.

Съживяване на океаните:

Договорът за открито море е глобална инициатива, която въвежда ясни мерки за опазване на морския живот и ще влезе в сила от януари 2026 г.

Свят без отпадъци:

Седмицата на модата в Лагос (Нигерия) преосмисля индустрията, като всеки дизайнер, който участва, трябва да покаже реален ангажимент към устойчиви практики.

Поправи климата:

Проектът „Приятелството“ подпомага уязвими общности в Бангладеш – осигурявайки достъп до обществени услуги, здравеопазване, образование и подготовка за природни бедствия.

Главният изпълнителен директор на re.green, Тиаго Пиколо, заяви, че отличието „Protect & Restore Nature“ поставя организацията „на правилния път“.

„Спечелването на такава награда е потвърждение за нас – то ни показва, че вървим в правилната посока и ни помага да водим важни разговори с банки, инвеститори и корпорации“, каза той.

  • „Можем да създадем по-добър свят“

Принц Уилям нарече победителите „иноватори“ и подчерта, че Earthshot е „мисия, водена от изключителен оптимизъм, който усетихме тук тази вечер“. „Много можем да научим от тяхната решителност, визия за мащаб и непоколебимата им вяра, че можем да създадем по-добър свят“, добави той.

Председателят на настоятелството, Кристиана Фигерес, определи победителите като хора, които изграждат „глобално наследство“.

„Те са доказателство, че духът на колективното действие, зароден тук в Рио, става все по-силен, по-решителен и по-належащ от всякога. Целите им за 2030 г. са изключително амбициозни, но въздействието им досега, плановете и упоритостта им вдъхват оптимизъм.“

Източник: Getty Images
  • Наследството на принцеса Даяна и мисията на принца

По-рано през деня принц Уилям се срещна с всички 15 финалисти по време на посещението си на статуята на Христос Спасителя, където се снима на същото място, където преди 34 години позира неговата майка – покойната принцеса Даяна.

По-голямата част от петдневното му посещение в Бразилия е посветена на темата за климата и опазването на околната среда.
Във вторник той осъди престъпните групи, участващи в обезлесяването на Амазонската джунгла, в рамките на конференцията United for Wildlife.

Принцът посети и малкия остров Пакета, където се срещна с местни жители, научи повече за опазването на мангровите гори и засади фиданки.

В четвъртък той ще отпътува за Белем, в сърцето на Амазония, където ще произнесе реч на COP30 – годишната конференция на ООН за климатичните промени.

