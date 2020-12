В САЩ се роди бебе, което е на 27 години

М оли Гибсън е родена през октомври тази година, но за раждането й са били необходими цели 27 години. Ембрионът, от който е родена, е замразен през октомври 1992 г. и остава на съхранение до февруари 2020 г., когато Тина и Бен Гибсън решават да станат негови родители.

Моли постави нов рекорд: нейният ембрион е бил замразен за най-дълго време в света преди раждането. Преди това този рекорд е бил на по-голямата й сестра Ема.

"Ние сме на седмото небе", казва 29-годишната Тина Гибсън. "Все още не мога да не плача, когато говоря за това. Ако преди пет години някой беше казал, че ще имам още една дъщеря, не бих повярвала."

Тина и съпругът й не можели да имат дете почти пет години. Родителите на Тина обаче гледали по телевизията репортаж за възможностите за имплантиране на замразен ембрион.

"Това е единствената причина, поради която решихме да споделим нашата история публично. Ако родителите ми не бяха видели по новините, нищо нямаше да се случи", казва Тина.

Тина Гибсън, която е учител, и 36-годишният й съпруг Бен, специалист по киберсигурност, се свързали с Националния център за даряване на ембриони (NEDC), християнска неправителствена организация, базирана в Тенеси. Там се съхраняват замразени ембриони, които родители са решили да дарят на семейства, страдащи от безплодие. По данни на NEDC в момента в САЩ се съхраняват около милион замразени човешки ембриони.

