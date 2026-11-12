Баща зарови живо 11-месечното си бебе в кучешка клетка, спасиха го по чудо след 24 часа

11-месечно момченце, което е било отведено от баща си, беше спасено след спешно издирване, след като е било заровено живо в клетка за кучета, съобщиха властите в Южна Каролина.

На баща му са повдигнати обвинения в опит за убийство за това, че предполагаемо е заровил бебето, заявиха властите в сряда.

Бебето, Коа Шарп, е открито във вторник следобед да се „бори за живота си“, след като е прекарало време, за което се смята, че е около 24 часа под земята, според шерифа на окръг Лексингтън Джей Кун.

Бебето е било транспортирано в болница и оттогава е изписано и предадено на членове на семейството, съобщиха властите в сряда, като уточниха, че детето е „живо и здраво“ и се очаква да се възстанови напълно.

Момченцето е открито увито в хавлиена кърпа в клетката, плитко заровено под пръстта в гората, „плачейки с най-радостния звук от бебешки плач, който някога сте чували“, каза шерифът по време на пресконференция във вторник.

„Безспорно Бог е добър“, заяви Кун.

Властите са започнали издирването на Коа и неговия баща, 25-годишния Майкъл Коумър, в понеделник следобед, съобщиха от шерифския отдел на окръг Лексингтън.

Коа е бил оставен на грижите на баща си в дома на майката на бащата, докато тя излязла по задача, разказа Кун. Друг човек, грижещ се за детето, е трябвало да дойде в къщата, но когато пристигнал, бащата и синът вече ги нямало, каза шерифът.

Заместник-шерифите на окръг Лексингтън са открили Коумър късно в понеделник вечерта в района на Бейтсбърг-Лийсвил, но от Коа нямало и следа, съобщиха властите.

Издирвателен екип от над 100 спасители започнал да търси бебето, според Кун. Докато претърсвали района близо до къщата на бащата на Коумър във вторник следобед, те забелязали „прясно разкопана“ пръст на около около 45 метра навътре в гората, каза той.

„Докато проверяваха мястото, разчистваха и започнаха да копаят, се чу плачът на малкия Коа“, разказа шерифът.

„Както можете да си представите, започна надпревара с времето, всички се спуснаха надолу в опит да го извадят“, добавя шерифът.

Въз основа на това, което разследващите са установили за местонахождението на бащата, се смята, че бебето е било заровено в продължение на 24 часа, посочи Кун. Шерифът казва, че според него хавлиената кърпа е помогнала за създаването на „въздушен джоб“.

„Надявам се, че на 11 месеца той няма да помни много от това, когато порасне, и просто ще има една страхотна вдъхновяваща история за разказване“, каза Кун.

Коумър е бил открит в стопанска постройка към къща в Бейтсбърг в понеделник вечерта, според Кун, който добави: „Разбира се, тогава той нямаше какво много да каже за местонахождението на бебето“.

Първоначално Коумър е бил арестуван по обвинение в кражба с взлом, уточни Кун. Сега бащата е изправен и пред обвинения в опит за убийство, незаконно поведение спрямо дете и нарушаване на родителските права, съобщиха от шерифската служба в сряда.

„Искаме да благодарим на всички и просто да отпразнуваме факта днес, че едно 11-месечно бебе е живо“, каза Кун.