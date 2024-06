В името на славата! Да погромиш Ламборгини със стрелба от хеликоптер (ВИДЕО)

В модерни времена живеем. Времена със социални мрежи, в които битката за един Like в повече води до невиждано ниво на ексцентричност.

Прекрасен пример за това ни дава един от популярните блогъри в YouTube и Instagram, който съвсем скоро може да се озове за дълго време в затвора. Причината - Сук Мин Чой, познат повече под псевдонима си Алекс Чой е обвинен за използване на експлозивно или запалително устройство в летателен апарат.

Преди няколко месеца той пуска видео в мрежата, в което се вижда как две жени на борда на хеликоптер обстрелват с фойерверки движещ се с висока скорост автомобил (марка Ламборгини) в пустинята Сан Бернардино в близост до Лос Анджелис.

YouTuber Alex Choi is allegedly facing charges for setting fireworks on a helicopter and on a lambo.. pic.twitter.com/5zXk57NB2K