Уникална двуглава змия се появи в Калифорния

Д вуглава змия се появи в Бъркли, Калифорния — рядко природно явление, което изуми дори опитните служители във вивариума.

Настроението беше взрив от възторг, последван от голяма доза песимистична обреченост.

„Шефът ни каза: „Направете всички възможни снимки, защото вероятно ще умре“, спомня си Хамилтън.

Двуглавите влечуги са рядко срещани в природата - около 1 на 100 000 екземпляра. Шансовете им да оцелеят са още по-малки. Персоналът на 55-годишния магазин за влечуги в Бъркли смяташе, че животното ще издържи минути, часове или дни.

Но седем месеца по-късно лъскавата, раирана черно-бяла змия, с глави, наречени Ангел и Зик на името на работниците, които са я намерили, изглежда процъфтява. Тя е дълга повече от метър, всеки вторник поглъща по една малка мишка и развива зараждаща се слава в социалните мрежи. Рентгеновите снимки сочат, че змията може да живее пълноценно, като порасне до 122 см и преживее четвърт век или повече.

„Вече знаем, че има функционираща храносмилателна система. С малко късмет и без непредвидени предизвикателства би трябвало да живее дълги години“, казва Уайт.

Влечугите, както и бозайниците, понякога раждат сраснали се близнаци. Мичиганският развъдчик на влечуги и YouTuber Брайън Барчик, който почина миналата година, често представяше видеоклипове със своите двуглави кралски змии, наречени Бен и Джери. Един развъдчик от Мисисипи има двуглава костенурка на име Чоп и Стик.

В Калифорнийската академия на науките някога е имало двойка двуглави змии: змия жартер, която умира след няколко години през 60-те години на миналия век, и змия глиган, която живее 22 години - от 70-те до 90-те години на миналия век.

Те рядко оцеляват толкова дълго. Собственикът на вивариума Джон Ембъртън е виждал двуглави бебета кълбовидни питони, костенурки и гекони през 35-те си години в магазина, където всяка година се излюпват стотици разноцветни змии. Нито едно от тях не е живяло повече от няколко дни. Магазинът държи Анжел/Зеке в тайна в продължение на шест месеца, преди на 30 март да сподели в Инстаграм снимка на храненето на змията.

На последния ден за хранене във вторник животното изглеждаше добре, макар и малко пияно. Двата черни езика трептят, докато се ориентират в местообитанието си, плъзгат се бързо, но често попадат в капан, тъй като пръчка или лист попадат във вилицата между главите им.

Уайт описва характера на змията като „тромав, но безстрашен“.

„Начинът, по който се създава средата, трябва да бъде малко по-прост. От време на време те се борят за това къде да отидат. Не искаш да ги заклещиш, когато не са на едно мнение“, казва Алекс Бланшар от вивариума.

И двете глави имат мозъци, които обработват информацията поотделно. Но по време на хранене дясната глава поема управлението, захапвайки малка розова мишка, докато тя спре да се движи, след което поглъща изключително голямата храна в разтворената си челюст. Макар че Ангел и Зик имат по-дълги „шии“ от Бен и Джери или змиите от Академията в Кал, рентгеновите снимки показват, че те имат едно общо сърце, бял дроб и храносмилателна система - добър знак за оцеляване.

Уайт и Хамилтън водят оживен дебат дали доминиращата глава е на Ангел или на Зик. Но лявата глава е проявила интерес към храната и може да започне да се храни като възрастна змия.

Meet Zeke and Angel: a rare two-headed California King Snake.



For every 100,000 snake births only 1 will be a two headed snake.



Bicephaly means that two brains operate a single body system and that, technically, such a snake can live in good health.pic.twitter.com/xb0eOe6tIN