Кръстиха нова змия на Леонардо ди Каприо, какво ѝ е особеното

У чените наскоро класифицираха нов вид змия в Западните Хималаи - Anguiculus Dicaprioi.

Какво е уникалното и очарователното в това име?

То е запазено в чест на любимия актьор и природозащитник Леонардо ди Каприо, като се оценяват неговите забележителни усилия за повишаване на осведомеността относно изменението на климата и опазването на дивата природа. Класификация на змията Anguiculus Dicaprioi е член на семейство Colubridae, най-обширната класификация на змиите, състояща се от различни видове и групи. Терминът „Anguiculus“ на латински означава „малка змия“, като се подчертава малкият размер на тези видове, с дължина около 55 сантиметра.

Местообитание и географски ареал

Този вид змия е открит в няколко региона в Индия и Непал, особено в: Куллу Чамба Шимла (в Химачал Прадеш) Найнитал (в Утаракханд) Национален парк Читван (в Непал).

Тези райони показват способността на този вид да съществува и да се развива в различни видове среда в Западните Хималаи, показвайки уникални природни местообитания.

Физически характеристики

Anguiculus Dicaprioi има красиво елегантно тяло, малка глава и масивни ноздри, което го прави доста лесен за разпознаване. Наблюденията показват, че тези змии обичат да се пекат на слънце и имат уникалната способност да остават неподвижни, когато се приближат, показвайки спокойна и неагресивна природа.

