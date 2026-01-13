„Удари ме като ритник в корема“: Ник Джонас проговори за тревожността си на наградите „Златен глобус“

Н ик Джонас е точно като всички нас.

След като 33-годишният музикант беше забелязан да излиза по време на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ през 2026 г. в неделя, 11 януари, той откровено сподели с феновете какво се е случило, пише PEOPLE.

Във видео, заснето от Parade, актьорът се оглежда, докато отпива глътка вода преди началото на церемонията. След като клипът стана популярен онлайн, той отговори на повторна публикация в X, в която фен акаунт написа: „Социалната тревожност надделя“.

Джонас потвърди, че предположението на фена е било вярно. „Да... удари ме като ритник в корема“, написа той, визирайки последния си сингъл „Gut Punch“.

Yeah…it hit me like a gut punch — Nick Jonas (@nickjonas) January 12, 2026

„Удари ме като юмрук в корема, нараних собствените си чувства“, пее той в припева на песента. „Как станах толкова добър в това да бъда лош към себе си? / Трябва да намаля топлината, да си кажа да се успокоя / По дяволите, наистина мразя начина, по който говоря със себе си.“

В секцията за коментари феновете аплодираха Джонас за откровеността му относно това как се е чувствал в неделя.

„Справяш се страхотно, скъпи!!!! Всички ние страдаме от социална тревожност“, написа един човек. Друг се съгласи, добавяйки: „Няма проблем! Понякога ни се налага да се чувстваме зле.“

Джонас, който живее с диабет тип 1, често говори открито за психичното си здраве. Освен в последния си сингъл, той още през 2021 г. заяви пред PEOPLE, че „аспектът на психичното и емоционалното здраве на диабета е наистина важен“.

Nick Jonas Explains Why He Was Seen Stepping Outside of the Golden Globes in Viral Video: ‘It Hit Me Like a Gut Punch’ https://t.co/7lDghpCznk — People (@people) January 13, 2026

„Разбира се, говоря с моя терапевт... и за щастие имам наистина добра система за подкрепа около себе си и страхотен екип от лекари“, каза той. „Това, което трябва да се осъзнае, е психическото и емоционалното въздействие, което то има не само върху засегнатия от болестта човек, но и върху приятелите, семейството и близките.“

Преди наградите „Златен глобус“ през 2026 г. Джонас засне видеоклип от типа GRWM (Get Ready With Me), в който заяви, че носи черен раиран смокинг Berluti и е допълнил визията с часовник Fossil.

Той присъства на събитието със съпругата си Приянка Чопра Джонас. Актрисата връчи наградата за най-добър актьор в телевизионен сериал – драма на звездата от „The Pitt“ Ноа Уайли, заедно с рапърката Лиса.