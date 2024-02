Заради мухъл: Мечтаният дом на Ник Джонас и Приянка Чопра се превърна в кошмар

М ечтаният дом на Ник Джонас и Приянка Чопра се превърна в кошмар, когато щети от вода доведоха до избиване на мухъл в пищното им имение в Калифорния, предизвиквайки съдебна битка, която все още продължава, ексклузивно научи Page Six.

Двойката закупи луксозния имот - който се гордее със седем спални, девет бани, кухня като за главен готвач, винарна с контролирана температура, закрито баскетболно игрище, вътрешна зала за боулинг, домашно кино, салон за забавления, спа с парен душ, пълен обслужваща фитнес зала и зала за билярд — през септември 2019 г. за 20 милиона долара.

Въпреки това, според копие от съдебно дело, заведено през май 2023 г. и ексклузивно получено от Page Six, басейнът и спа центърът започнали да причиняват проблеми за тогавашните младоженци около април 2020 г., включително „пореста хидроизолация“, която „насърчи замърсяването с мухъл и свързаните с това въпроси.”

Твърди се, че проблемите в дома са направили помещенията „практически негодни за живеене“ и „опасни от здравна гледна точка за обитаване“.

„Това е довело до значителни щети, заедно с неуспех на разглеждане, което изисква покупката и продажбата да бъдат отменени“, се посочва още в делото, като се отбелязва, че Джонас и Чопра търсят чрез своя попечител „последващи щети“.

„Като алтернатива, на ищеца трябва да бъдат възстановени всички разходи за ремонт, плюс компенсация за загубата на използване и други щети, причинени от поведението на ответниците“, твърдят техните адвокати.

Точните разходи все още не са определени, но според жалбата проблемите с хидроизолацията „ще надхвърлят“ 1,5 милиона долара, а „общите щети“ се оценяват на около 2,5 милиона долара.

Page Six разговаря ексклузивно с адвокат Фред Фенстър, който представлява попечителя и обяснява, че е имало някои забавяния поради факта, че всички участващи се съдят един друг, за да възпрат вината.

„Попечителят заведе делото срещу строителя, след това строителят подаде насрещна жалба срещу подизпълнители, а подизпълнителите след това заведоха дела срещу своите хора“, ни казва той.

„Сякаш всеки, който е използвал кирка или лопата в имота, ще бъде замесен и ще зависи от строителя да реши и да докаже кой е отговорен за дефектите.“

Междувременно ни казаха, че Джонас и Чопра са се преместили с 2-годишната си дъщеря Малти в друг имот, докато строителството на луксозния им дом продължава в опит да се поправят проблемите.

Не е ясно кога двойката планира да се върне, но източник казва, че никой не живее в резиденцията към момента и тя не е наета.

Според публичните регистри изглежда, че през август 2023 г. — на фона на продължаващия съдебен процес — попечителят е сключил договор за доверие и споразумение за прехвърляне на наеми със заемодателя на жилището.

Въпреки това се пояснява, че това не е индикация за финансови проблеми от името на Джонас или Чопра и е просто „стандартна оперативна процедура“ за предоставяне на „обезпечение за заема“.

„Докато кредитополучателят, собственикът на имота, плаща месечните вноски и данъците и всички други разходи, свързани със собствеността върху имота, договорът за доверие остава в сила“, добавя адвокатът.

Копие от споразумението за прехвърляне на наеми, получено от Page Six, показва, че максималното основно задължение за тръста на Джонас и Чопра е 1,5 милиона долара с дата на падеж 2 август 2053 г.

„Това е стандартна практика, която всяка банка в Калифорния прави, за да осигури заем. В противен случай това би бил необезпечен заем“, заявява Фенстър.

Що се отнася до съдебната битка, той казва, че датата на процеса вероятно няма да бъде определена до 2025 г., но Джонас и Чопра са свободни да се върнат, когато пожелаят, въпреки съдебното дело.

Източник, близък до холивудската двойка, добавя , че „те са инвестирали значително в дома и са били разочаровани от грешките в строителството."

„В момента къщата е в ремонт и те очакват скоро да бъде в перфектно състояние.“

Представителите на Джонас и Чопра не отговориха незабавно на исканията за коментар.