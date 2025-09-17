Любопитно

Зад дима: Истината за пушенето

„Пушенето – независимо от формата – остава сериозна заплаха за здравето"

17 септември 2025, 12:45
Зад дима: Истината за пушенето
Източник: Д-р Здраве

П ушенето остава една от водещите предотвратими причини за заболявания и преждевременна смърт, независимо дали става дума за класически цигари или за модерни електронни устройства с ароматизирани течности. Вредата е добре известна – от повишен риск от сърдечно-съдови заболявания като инфаркт и инсулт до хронични белодробни болести, рак на белия дроб и сериозни репродуктивни проблеми. Дори ограниченото излагане на дим влияе негативно на непушачите и особено на децата.

Какво се крие зад дима от цигарата? „Доктор Здраве с Мария“ ви среща с д-р Михаил Тодоров, пулмолог в болница „Здравето“.

Никотинът е веществото, което стои в основата на зависимостта. Той предизвиква отделянето на допамин – химично вещество в мозъка, което носи чувство на удоволствие и успокоение. Постепенно мозъкът свиква с него и изисква все по-чести дози, а когато липсва, настъпват симптоми на абстиненция – раздразнителност, тревожност, безсъние и силен глад за никотин. Така бързо се стига до физическа и психическа зависимост. Именно тук пада митът „само ще ги пробвам“ – защото дори няколко опита могат да се окажат достатъчни, за да се превърне експериментът в навик, а навикът – в зависимост.

„Много родители ме питат дали могат да разберат, че детето им използва електронни цигари или вейп. Отговорът е – да, макар и по-трудно в сравнение с класическите цигари, тъй като липсва характерната миризма на тютюн. Но има други признаци – сладникави или необичайни аромати в дрехите, суха кашлица, по-чести опити за усамотяване, както и наличието на малки устройства, които приличат на USB стикове“, казва д-р Михаил Тодоров. Той подчертава, че навременният разговор с детето и откритата комуникация са също толкова важни, колкото и наблюдателността.

Отказването от тютюнопушенето е трудно, но не и невъзможно. Най-успешни са методите, които съчетават никотин-заместваща терапия като дъвки и пластири, медикаменти по лекарска препоръка и психологическа подкрепа. Дигитални приложения и програми за проследяване на напредъка също могат да бъдат полезни. Комбинацията между медицинска помощ и поведенчески подходи значително увеличава шансовете за успех.

През последните години обаче проблемът придобива ново измерение. Данните от 2024–2025 г. показват, че все повече тийнейджъри в САЩ и Европа използват електронни устройства с плодови и сладки вкусове. В социалните мрежи като TikTok и Instagram се разпространяват видеа с вейп трикове, а инфлуенсъри създават усещането, че това е модерно и безвредно. Истината е, че младите хора, които започват с електронни цигари, имат два пъти по-висок риск по-късно да преминат към традиционни. Тази тенденция е тревожна и води до нови регулаторни мерки, включително ограничения върху ароматизираните течности.

„Пушенето – независимо от формата – остава сериозна заплаха за здравето. Като лекар виждам ежедневно пациенти, които днес страдат от последиците на избори, направени в младостта им. Най-добрата защита е да не започваме изобщо, а ако вече сме започнали – да потърсим помощ и да не се отказваме от опитите за спиране“, допълва д-р Тодоров.

Д-р Михаил Тодоров е пулмолог и специалист по пневмология и фтизиатрия. Интересите му са в областта на бронхиалната астма, ХОББ и нарушенията на дишането по време на сън.

Специализира в сферата на редките белодробни болести към Европейски Референтни мрежи в St Vincent's University Hospital, Дъблин и е сертифициран от Американската асоциация по медицина на съня (AASM) за диагностика на нарушения на дишането по време на сън.

Тютюнопушене Никотинова зависимост Вейпинг Електронни цигари Здравни рискове Млади хора Белодробни заболявания Отказване от пушене Пасивно пушене
Последвайте ни
Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

pariteni.bg
Какво най-често кара кучетата да повръщат

Какво най-често кара кучетата да повръщат

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

България Преди 14 минути

"Нашата столица носи името на Божията премъдрост", каза той

<p>Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони</p>

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

Любопитно Преди 23 минути

Актьорът, превърнал се в режисьор, е притежавал множество зашеметяващи имоти в западната част на Съединените щати през живота си

„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

Любопитно Преди 52 минути

Комедията е и последната роля на Васил Банов

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

България Преди 54 минути

Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката, заяви социалният министър

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

България Преди 1 час

От 1 януари банката прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева

<p>Радев: Борисов да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България</p>

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

България Преди 1 час

Президентът коментира и петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", по който депутатите дебатират в НС

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Свят Преди 1 час

С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Любопитно Преди 1 час

Годишната среща на бизнеса и обществото с властта – Powers Summit, ще се проведе в София Тех Парк

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 1 час

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

<p>Биохакинг трикът на Кристен Бел наистина работи, казва диетологът</p>

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Любопитно Преди 1 час

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

Любопитно Преди 1 час

Кои зодии ще имат късмет още от септември, но и кои трябва да внимават

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

Свят Преди 2 часа

"Приятелите ми казват, че не могат да повярват, защото това се случва само във филмите.“

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Любопитно Преди 2 часа

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

България Преди 2 часа

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 2 часа

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

На 50 Нети показа биологичната си майка Джилда (СНИМКИ)

Edna.bg

Това са ранните признаци на деменция преди 65 г. възраст: Не ги подминавайте!

Edna.bg

Защитник на Локомотив Пловдив мечтае за националния отбор

Gong.bg

Джаксън: Не се замисляш при обаждане от Байерн

Gong.bg

Президентът отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Nova.bg

Започва инициатива за връщане на сънародниците ни в чужбина обратно в България

Nova.bg