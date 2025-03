Тъмната енергия: Как нови открития противоречат на Алберт Айнщайн

М истериозната сила, наречена Тъмна енергия, която задвижва разширяването на Вселената, може да се променя по начин, който поставя под въпрос настоящото ни разбиране за времето и пространството, установиха учени, предаде ВВС.

Някои от тях смятат, че са на прага на едно от най-значимите открития в астрономията за цяло поколение – откритие, което може да наложи фундаментално преосмисляне на съществуващите теории.

Това предварително откритие противоречи на настоящата теория, разработена отчасти от Алберт Айнщайн.

Необходими са повече данни, за да се потвърдят тези резултати, но дори някои от най-предпазливите и уважавани изследователи, участвали в проучването, като проф. Офер Лахав от Университетския колеж в Лондон, признават, че са впечатлени от нарастващите доказателства.

