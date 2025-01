Тъга заля социалните мрежи на звездите след инаугурацията

Р едица известни личности изразиха разочарованието си от завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. От Барбра Стрейзънд до Джейми Лий Къртис, мнозина използваха социалните мрежи, за да изразят чувствата си, когато Тръмп положи клетва в понеделник.

Докато някои знаменитости празнуваха встъпването в длъжност на новия президент, много други изразиха загрижеността си за бъдещето на страната.

Някои изпратиха своите благодарности и сбогом на отиващия си президент Джо Байдън, докато други посочиха областите на политиката, с които Тръмп обеща да се заеме през второто си президентство, пише Newsweek.

Тръмп обяви „извънредно положение“ на южната граница на САЩ и Мексико, за да спре потока от нелегални имигранти и каза, че иска да преименува Мексиканския залив на Американския залив. Той също така обеща да прекрати инициативите за разнообразие и приобщаване във федералното правителство и да отмени правата на транссексуалните хора.

„От днес нататък официалната политика на правителството на Съединените щати ще бъде, че има само два пола, мъжки и женски“, каза Тръмп по време на встъпителната си реч.

Aктрисата и певица Барбара Стрейзънд критикува Тръмп за „продаване на маркови стоки“

и „печелене на пари от длъжността му“ в публикация в BlueSky. Тя също имаше съобщение за „отдадеността и състраданието“ на Байдън, което „ще ни липсва“. „Той знае, че по време на национална криза ние не сме разделени от политически партии“, пише Стрейзънд.

Гръмогласният критик на Тръмп и автор на романи на ужасите Стивън Кинг също сподели мислите си за смяната на президентската гвардия. „Доналд Тръмп ще бъде на закрито за встъпването в длъжност със своите приятели милиардери. Основните му поддръжници ще бъдат оставени навън на студа. Помислете за това“, написа той в BlueSky, имайки предвид решението в последната минута да премести церемонията вътре поради екстремни условия зимни условия.

По-късно Кинг добави в понеделник: „Това, че Байдън трябва да издава предварителни помилвания за мъже и жени, които защитаваха конституцията, е

тъжен коментар за отмъстителния характер на Тръмп“.

Певицата Ариана Гранде сподели някои мисли за новата администрация от редица защитници на LGBTQ+, включително адвокат и транссексуален активист Чейс Странгио. Тя сподели повторно една от неговите публикации в Instagram към нейните истории, където той събра последователите си, като предупреди, че изпълнителните заповеди на Тръмп относно LGBTQ+ хората ще бъдат само „прославени прессъобщения, предназначени да създават объркване и хаос“.

„Нашата свобода, нашата радост, нашето безсрамно предизвикателство ще продължат да дестабилизират структурите, за които те толкова отчаяно се придържат“, написа той. Гранде също сподели послания за овластяване от групата за застъпничество на транссексуалните Trans Equality Now и подкастъра, Мат Бърнстейн.

Носителката на „Оскар“ Джейми Лий Къртис също използва историите си в Instagram, за да сподели думите на друг в отговор на встъпването в длъжност на Тръмп. Актрисата сподели стихотворение от Лорин Бранц, озаглавено Инаугурация 2025 г. В поемата Бранц казва, че любовта, вярата, общността и образованието са актове на съпротива във времена на омраза, дезинформация и страх. „Във времена като това радостта е акт на съпротива“, гласи стихотворението. „Съпротива. Съпротива. Съпротива“.

Рапърът и звездата от сериала „Закон и ред“ Ice-T също критикува Тръмп, подчертавайки наказателната му присъда за плащане на тайни пари на актриса от филм за възрастни по време на президентската му кампания през 2016 г.

„Ако престъпник може да стане президент...

Защо да го споменаваме в кандидатурите за работа...? Просто кажете“, написа той в X.

If a FELON can become President... Why keep it on Job applications...? Just sayin.