Объркване от изпълнителната заповед на Тръмп срещу транс хората

М игове след като пое поста, президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа няколко противоречиви изпълнителни заповеди. Сред тях бяха изтеглянето на САЩ от Парижкото споразумение за климата и от Световната здравна организация. Една от заповедите обаче, насочена срещу транс хора, доведе до неочакван резултат: тя технически дефинира всички американци като жени.

Текстът на заповедта гласи: „‘Жена’ означава лице, принадлежащо, при зачеването, към пола, който произвежда голямата репродуктивна клетка.“

При зачеването – и седмици след това – всички ембриони се развиват по подразбиране като женски. Тази точка веднага стана обект на дискусии онлайн.

През първите седмици след зачеването всички ембриони изглеждат еднакви. Основният план за развитие е базиран на това, което асоциираме с женските тела. Например всички хора имат зърна, независимо дали могат да кърмят, защото това е част от този "основен дизайн."

this is apparently the official definition of man and woman as outlined by trump, actually just saying the quiet part out loud that all that matters to these people is reproduction pic.twitter.com/axgfQiUy0s