Турският писател и нобелов лауреат Орхан Памук се ожени

Т урският писател Орхан Памук, който през 2006 г. стана първият турчин, удостоен с Нобеловата награда за литература, е сключил брак с дългогодишната си партньорка в Истанбул, съобщи „Хюриет дейли нюз“.

Памук се е оженил за Аслъ Акяваш, с която са заедно от почти десет години. Церемонията се е провела в общинската служба в истанбулския квартал Бейоглу в тесен семеен кръг заради пандемията от КОВИД-19.

Това е втори брак за 69-годишния Орхан Памук. През 1982 г. писателят се ожени за Айлин Тюрегюн, с която имат дъщеря на име Рюя, но те се разведоха през 2001 г.

Аслъ Акяваш е известна в турската медицинска общност с усилията си за институционалното организиране на здравния туризъм в Турция.

