Учени твърдят, че са открили още един източник на злато, ето къде

В продължение на десетилетия астрономите се опитват да определят космическия произход на най-тежките елементи като златото. Сега ново изследване, основано на сигнал, открит в архивни данни от космически мисии, може да посочи потенциална следа: магнетари или силно намагнетизирани неутронни звезди, съобщи CNN.

Учените смятат, че по-леките елементи, като водород и хелий, и дори малко количество литий, вероятно са съществували в началото след Големия взрив, създал Вселената преди 13,8 милиарда години.

След това експлодиращите звезди са освободили по-тежки елементи като желязо, които са се вградили в новородените звезди и планети. Но разпространението на златото, което е по-тежко от желязото, във Вселената представлява загадка за астрофизиците.

„Това е доста фундаментален въпрос по отношение на произхода на сложната материя във Вселената. Това е забавен пъзел, който всъщност не е бил решен“, казва в изявление Анируд Пател, водещ автор на изследването, публикувано във вторник в The Astrophysical Journal Letters, и докторант по физика в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Досега космическото производство на злато е било свързвано само със сблъсъци на неутронни звезди.

През 2017 г. астрономите наблюдават сблъсък между две неутронни звезди. Катаклизмичният сблъсък предизвика пулсации в пространство-времето, известни като гравитационни вълни, както и светлина от гама-изригване. Събитието на сблъсъка, известно като килотонова, е създало и тежки елементи като злато, платина и олово. Килоновите са оприличавани на „фабрики“ за злато в Космоса.

Смята се, че повечето сливания на неутронни звезди са се случили едва през последните няколко милиарда години - казва съавторът на изследването Ерик Бърнс, доцент и астрофизик в Държавния университет на Луизиана в Батън Руж.

Scientists say they’ve found another source of gold in the cosmos https://t.co/ZLTCKzNFjs pic.twitter.com/wKVoMbehJH